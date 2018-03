Ein dunkles Teaserbild und eine kurze Ankündigung: „Stay tuned. More to come in Geneva next week“ reichen BMW, um einfach und effektvoll seine Genf-Premiere für das neue BMW M8 Gran Coupé anzukündigen.

Auf dem Facebook-Bild zu sehen: Die Silhouette eines langgestreckten BMW 8er Gran Coupé, das auf Höhe des Hofmeisterknicks die hintere Tür andeutet. Die gesamte Linienführung wirkt gestreckter, der Abschluss mit dem Kofferraumspoiler etwas länger als bei den Erlkönig-Bildern oder den Studien-Fotos.

BMW M8 Gran Coupé als Studie

Foto: BMW Das BMW Concept 8 Series von 2017 gibt den Ausblick auf das zweitürige Coupé ab 2018.

Neben dem klassischen BMW 8er Coupé und dem BMW 8er Cabrio kommt ab Herbst 2019 auch ein viertüriges Coupé (möglicherweise als Premiere auf der IAA) auf den Markt, also ein 8er Gran Coupé. Dieses Modell könnte dann neben den leistungsstarken Modellen der Konkurrenz wie Audi RS7 Sportback oder Mercedes-AMG GT Coupé positioniert sein und ersetzt dann das BMW 6er Gran Coupé. Für Genf bietet BMW mit der Studie ein Gran Coupé-Ausblick mit 8er-Designelementen, die als M8 Gran Coupé mit dem 4,4-Liter-V8 bestückt ist, dessen Leistung dürfte deutlich über die 600-PS-Marke gehen.

Neuer BMW 8er Coupé (G15) Luxuscoupé im Rennstrecken-Test

Der BMW 8er als zweitüriges Coupé wird noch 2018 auf den Markt kommen und im Segment ab 150.000 Euro Einzug halten. 2017 hatten die Bayern mit der Studie 8 Series Concept einen ersten Ausblick auf das Modell gegeben. Als Antrieb dient dem neuen BMW 8er dann der 4,4-Liter große V8 mit Biturbo-Aufladung, der für eine Leistungsspanne zwischen 460 und 600 PS gut ist. Nach unten hin könnten die Modelle auch von Sechszylinder-Aggregaten befeuert werden. Da BMW bereits im 7er den V12 im M760i anbietet (600 PS, 800 Nm) dürfte ein entsprechend prestigeträchtiger Motor auch im 8er, 8er Cabrio und 8er Gran Coupé Einzug halten. Außerdem ist der M8 gesetzt. Also: „Stay tuned. More to come in Geneva next week“.