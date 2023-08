Zu seinem Schicksal gibt es leider nur Spekulationen: Der Erstbesitzer soll den M3 2004 gekauft und kurz darauf in dieser Tiefgarage abgestellt haben. Angeblich zeigt der Tacho nur etwa 16.000 Kilometer an. Auf den Bildern ist der Stand nicht zu erkennen. Fakt ist: Die Kennzeichenabfrage ergab, dass der Besitzer seit 2006 keine Kfz-Steuern bezahlt hat, was die Behauptung schürt, dass der M3 seitdem unberührt vor sich hin vegetiert. Auf aktuellen Fotos lässt sich der ungepflegte Zustand des CSL gut erkennen. Der Lack hat Kratzer an den Spiegelkappen und den Felgen. Außerdem muss die hintere Stoßstange einen Schlag abbekommen haben. Wovon weiß allerdings keiner.