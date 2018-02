Wir wissen natürlich, dass der M4 lediglich die Coupé- und Cabrio-Variante des M3 ist und das erste Cabrio mit Motorsport-Genen deshalb auf 1988 zu datieren ist. Trotzdem liest es sich komisch, wenn da auf einmal eine 30 Jahre Edition des M4 zum ausgewählten Kunden rollt. Aber gut, konzentrieren wir uns lieber auf die greifbaren Werte. Wie die normale Serienversion leistet der 30-Jahre-M4 450 PS. Verbaut werden das M Competition Paket, die M Sportabgasanlage, das adaptive M Fahrwerk und das aktive M Differenzial. Mmmmhh... noch was? Ja: Für die extra Prise Exklusivität gibt es spezielle Design- und Ausstattungsmerkmale für das Sondermodell.

Zum Beispiel die beiden verfügbaren Lackierungen. Einmal wäre das Macaoblau Metallic – eine Farbe, die an das Debüt des offenen Sportwagens erinnern soll. Und dann gäbe es da noch Mandarin II Uni als Reminiszenz an die zweite M3 Cabrio-Generation, die es in Dakar Gelb gab. Kontrastiert werden die Farben serienmäßig durch die Shadow Line-Elemente aus dem BMW Individual-Programm für Niere, Kiemen und Modellschriftzug. Untenrum verbauen die Münchener 20-Zöller in der Spezialfarbe Orbitgrau matt.

Karbon-Elemente im Innenraum

Foto: BMW Die Kontrastfarbe im Innenraum steht in Verbindung zur gewählten Lackierung. Bei Mandarin II Uni finden sich etwa gelbe Kontrastnähte im Cockpit.

Die Farbwahl des Außenkleides zieht sich jeweils auch nach innen durch, indem der Volllederausstattung Merino der passende Akzent aufgenäht wird. Wählt der Kunde den Lack Merinoblau, dann hat er innen etwa die Wahl zwischen Schwarz-Fjordblau oder Schwarz-Silverstone. Die Aktenzfarbe zieht sich dann auch durch Kontrastnähte und Fußmatten. Die Dekorleisten werden dagegen in jedem Fall in der Karbon-Ausführung ausgeliefert. Wem diese Erkennungsmerkmale für das Editions-Modell noch nicht offensichtlich genug sind, der darf sich über die entsprechenden Schriftzüge „Edition 30 Jahre“ im Bereich der Armaturentafel auf der Beifahrerseite, den Einstiegsleisten und den Kopfstützen freuen. Zusätzlich ist neben dem Logo auf dem Armaturenbrett auch die Angabe „1/300“ als Hinweis auf die Limitierung vermerkt.

Das Triebwerk hat dagegen nichts mit Limitierung zu tun. Hier handelt es sich um den bekannten Reihensechszylinder mit Twinpower-Turbo. Geschaltet wird per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Verfügbar ist die Edition 30 Jahre des M4 Cabrio ab März 2018, der Preis ist noch nicht bekannt. Beim 30-Jahre-Sondermodell des M3 lag der Kostenpunkt rund 10.000 Euro über einem Serienmodell mit Competition-Paket. Für die M4 Cabrio-Edition könnten dementsprechend rund 102.300 Euro fällig werden. Was Sie dafür dann bekommen, können Sie sich in unserer Bildergalerie anschauen.