Wie der Modellname es schon andeutet, kommt der Brabus 800 auf eine Leistung von 800 PS und stemmt ein maximales Drehmoment von 1.000 Nm auf die Kurbelwelle. Entsprechend benötigt das Supercar nur 3,0 Sekunden (T-Modell plus 0,1 Sekunden) um sich aus dem Stand auf Tempo 100 zu katapultieren. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Brabus elektronisch begrenzt mit 300 km/h an. Im Vergleich zum Mercedes-AMG E63 S kommt die Brabus-Version auf 188 PS und 100 Nm mehr.

V8-Motor kommt mal leise, mal laut daher

Foto: Brabus Brabus schlägt den Innenraum in Leder aus und verpasst den Sitzen ein zweifarbiges Finish.

Für die Performance-Steigerung verbauen die Bottroper zwei neu konfigurierte Hochleistungsturbolader, die neben einer größeren Verdichtereinheit auch eine modifizierte Rumpfgruppe mit verstärkter Axiallagerung aufweisen. Damit wird ein maximaler Ladedruck von 1,6 bar erzeugt. Auch wurden die Kennfelder für Einspritzung, Ladedruckregelung und Zündung neu kalibriert.

Um dem Modell auch einen besonderen akustischen Auftritt zu geben, lugt eine Edelstahl-Sportauspuffanlage mit keramikbeschichteten doppelflutigen Endrohrblenden aus der Heckschürze. Die Abgasklappen können per Knopfdruck verändert werden und dem V8-Motor einen leisen „Coming home“ Modus oder einen offenen „Sport“-Sound verpassen.

Brabus 800 20 Millimeter tiefer gelegt

Optisch legt Brabus beim 800er Sicht-Carbon Aerodynamikteilen auf. Das Gesicht von Limousine und Kombi kann mit Blenden für die großen Lufteinlässe links und rechts in der Frontschürze und der Frontspoilerlippe markanter gestaltet werden. Das Heck wertet ein Heckspoiler und ein Carbon-Diffusoreinsatz auf. Selbstverständlich gehören neben 21 Zoll großen Leichtmetallräder mit Reifen der Größe 265/30 ZR an der Vorderachse und 305/25er an der Hinterhand auch ein Fahrwerksmodul, das die Luftfederung um 20 Millimeter absinken lässt.

Brabus 900 „one of ten“ 900 PS für die AMG 65-G-Klasse

Für den Innenraum sieht Brabus Edelholz- oder Echt-Carbon-Intarsien und eine zweifarbige Volllederausstattung in Schwarz und Rot vor. Edelstahl-Einstiegsleisten mit beleuchtetem Brabus-Logo, das seine Farbe analog zur Ambientebeleuchtung des Innenraums wechselt, runden das noble Interieurdesign ab. Preise für den Brabus 800 wurden nicht genannt.