Der exklusive Brabus Ultimate Sunseeker Limited Edition „One of Ten“ Stadtsportwagen wird auf Basis des aktuellen Smart Fortwo Cabrio in einer streng limitierten Auflage von nur zehn Exemplaren gebaut.

Automobilveredler Brabus und der Londoner Yachtbauer Sunseeker eröffnen gemeinsam in Düsseldorf auf der Kö einen Flagship Store. Zu diesem Anlass hat Brabus auf Basis des Brabus Ultimate ein Smart Fortwo Cabrio mit maritimem Flair aufgelegt – den Ultimate Sunseeker Limites Edition. Und weil es davon nur zehn Exemplare geben soll, trägt es den Beinamen „One of Ten“.

Das Sondermodell Brabus Ultimate Sunseeker Limited Edition „One of Ten“ tritt in einer metallicblauen „Midnight Sapphire“ Sonderlackierung auf, die am Heck und beiden Seiten mit silbernen Akzenten abgesetzt ist. Während das Sunseeker-Logo am Heck und an den beiden Spiegeldreiecken platziert wurde, betont jeweils ein nautischer Kompass auf jeder Seite der Sicherheitszelle das maritime Flair des Sondermodells.

Smart mit Teakholzboden uns 125 PS

Foto: Brabus Der Innenraum des Sondermodells ist mit viel Leder, Carbon, Aluminium und einem Teakholzboden gewürzt.

Das herrscht auch im Innenraum. Zu großzügig verarbeitetem Leder in Elfenbeinfarbe gesellt sich ein mit Teakholz ausgelegter Fahrzeugboden. Mit dem gleichen Holz wurde auch der Kofferraum des Zweisitzers ausgelegt. Exakt auf die Lederfarbe abgestimmt wurde der Verdeckstoff des offenen Stadtsportwagens. Sitz- und Rückenflächen der beiden Sitze sind im Yachting-Design abgesteppt. Auf den Kopfstützen finden sich Sunseeker-Logos, auf der Mittelarmlehne ein nautischer Kompass. Dazu gibt es verschiedene Sichtcarbonapplikationen, Edelstahl-Pedale sowie Aluminium an Schaltknauf, Schaltwippen und Handbremshebel.

Unter dem maritimem Look sorgt natürlich das Ultimate-Paket für eine fette Optik und viel Leistung. Unter den Breitbauradläufen sitzen 18 Zoll große Leichtmetallräder mit 205/35er Reifen vorn und 235/30er Pneus hinten. Ein Sportfahrwerk optimiert die Straßenlage. Dazu gesellen sich ein neuer Frontspoiler, Seitenschwellerverkleidungen und ein Heckdiffusor. Speziell für dieses Sondermodell wurden der Heckspoiler und die Seitenspiegel-Cover in Sicht-Carbon angefertigt.

Brabus Ultimate 125 Cabrio 125 PS im Smart Cabrio

Der 0,9 Liter große Turbodreizylinder im Heck des Smart wurde auf 125 PS und 200 Nm aufgeblasen sowie mit einer Edelstahlsportabgasanlage mit drei Endrohren kombiniert. Damit spurtet der Smart in 2,9 Sekunden auf Tempo 50 und darf abgeregelte 175 km/h schnell laufen.

So viel Exklusivität hat auch ihren Preis. Unter 59.900 Euro ist der Brabus Ultimate Sunseeker „One of Ten“ nicht zu haben.