Die General Motors-Marke Buick zeigt in China ein neues vollelektrisches SUV. Das Konzeptauto geht mit scharfem Styling und Riesen-Reichweite an den Start.

Auf der Messe Auto China in Peking (25. April bis 4. Mai 2018) zeigt die General-Motors-Tochter Buick mit dem „Enspire all-electric concept SUV“ eine Studie, die vor allem auf Teslas Model X zielt. Das Design mit sportwagen-ähnlicher Front und muskulösem Heck im Zuschnitt eines modernen SUV-Coupé wirkt zwar futuristisch, aber absolut serientauglich. Lediglich die winzigen Kamera-Außenspiegel und die extrem flachen LED-Scheinwerfer dürften bei einem Serienmodell eher etwas konventioneller ausfallen.

Das Buick Enspire Concept SUV setzt auf einen rein elektrischen Antrieb, der es auf 410 kW/557 PS Leistung bringen soll. Über Art und Kapazität der verbauten Batterie gibt Buick keine Auskunft, wohl aber über die bei Elektro-Autos wichtigsten Eckdaten. Das ist vor allem die Reichweite, die mit 370 Meilen/595 Kilometer angegeben wird, eine selbst unter den ausgewiesenen Power-Elektrikern ziemlich vollmundige Ansage.

Buick Enspire Concept SUV

Realistisch scheint dagegen der angegebene Beschleunigungswert: 0-60 Meilen (0-96 km/h) sollen sich in vier Sekunden abhaken lassen. Die Schnellladung auf 80 Prozent soll in 40 Minuten erledigt sein, außerdem kündigt Buick die Möglichkeit zum kabellosen Laden über Induktionsladung an.

Bei der Gestaltung legte Buick Wert auf viel Luftigkeit mit einer weit ins Dach gezogenen Windschutzscheibe und sehr filigranen Säulen. Für die Instrumente kommt ein OLED-Display zum Einsatz, außerdem sollen statt eines Head-Up-Displays Anzeigen im Stil von Augmented Reality in die Windschutzscheibe projiziert werden, wie man sie von modernen Smartphones kennt. Dabei werden elektronisch generierte Inhalte mit Echtzeit-Kameraaufnahmen kombiniert. Passend dazu ist laut Buick ein ultraschnelles 5G-Datennetzwerk beim Enspire Concept SUV integriert.