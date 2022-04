Sensationsfund der California Highway Patrol 35 gestohlene Luxusautos nebst Marihuana-Plantage

Die California Highway Patrol hat in einem Hinterhof in Van Nuys einen spektakulären Fund gemacht. Gleich 35 gestohlene Luxusautos standen dort neben einer illegalen Marihuana-Plantage.

Den US-Behörden ist ein spektakulärer Ermittlungserfolg gelungen. Auf einem Hinterhof in Van Nuys, einem Stadtteil von Los Angeles, entdeckten die Einsatzkräfte stolze 35 gestohlene Luxusautos und Sportwagen. Darunter Fahrzeuge von Aston Martin, Bentley, Mercedes, Porsche, BMW und Jaguar. Den Gesamtwert schätzt die Southern Division der California Highway Patrol auf 2,5 Millionen Dollar (umgerechnet 2,24 Millionen Euro). Runtergerechnet, ergibt das einen Durchschnittspreis von etwas mehr als 71.000 Dollar pro Fahrzeug. Doch dabei gilt es zu beachten, dass die Neupreise in den USA deutlich geringer sind als bei uns.

Unklare Betrugsmasche

So richtig durchsichtig ist der Fall allerdings nicht, was daran liegen mag, dass die Ermittlungen laut US-Polizei noch nicht abgeschlossen sind. Entsprechend werden einige Informationen zurückgehalten, obgleich ein Verdächtiger bereits festgenommen wurde. Die Southern Division verrät nur so viel: Geknackt wurden die gestohlenen Autos nicht, sondern mit falschen Papieren und einem nicht näher definierten "betrügerischen Kaufprozess" bei verschiedenen Händlern erstanden. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen bereits seit einigen Wochen, nachdem sich vermehrt Geschädigte gemeldet hatten.

California Highway Patrol Southern Division / Patrick Lang Den Gesamtwert der gestohlenen Autos gibt die US-Behörde mit rund 2,5 Millionen Dollar (2,24 Millionen Euro) an.

Als Kirsche auf dem Sahnehäubchen des Fahndungserfolgs entdeckten die Polizisten auf dem Gelände neben den gestohlenen Autos auch noch eine illegale Marihuana-Plantage mit rund 400 Pflanzen und eine nicht registrierte Schusswaffe. Eine kleine Auswahl der beschlagnahmten Autos finden Sie in unserer Fotoshow.

Fazit

Die California Highway Patrol hat auf einem Hinterhof 35 gestohlene Luxusautos im Gesamtwert von umgerechnet 2,24 Millionen Euro entdeckt. Außerdem fanden die Einsatzkräfte eine nicht registrierte Schusswaffe und eine illegale Marihuana-Plantage. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen.