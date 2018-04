Seit seiner ersten Vorstellung im Jahr 2015 verzückt der Chevrolet Camaro die Petrolheads in aller Welt mit fettem Beat und schmalen Preisen. Nun ist es Zeit für das Facelift der sechsten Camaro-Generation, und da langt Chevrolet diesmal etwas fester hin. Das nach US-Rechnung 2019er-Modell startet in den Staaten zum Herbst hin und bekommt neben einer deutlich überarbeiteten Optik auch etliche neue Technik-Features installiert.

Ein neues Automatikgetriebe mit zehn Gängen, Schaltpaddeln und Launch Control kommt neu ins Angebot. Weiter aufgerüstet wird außerdem beim Infotainment und bei den Assistenten, so ist künftig ein Innenspiegel mit Monitorfunktion für die Rückfahrkamera serienmäßig sowie ein Kollisionswarner verfügbar. Der Zweiliter-Basismotor mit Turbolader (275 PS) ist künftig auch in der 1LE-Ausstattung verfügbar, die mit speziellem Fahrwerks- und Bremsensetup fit für den Rundstreckeneinsatz sein soll.

Deutliche Designunterschiede

Beim Design lässt sich der neue Jahrgang vor allem an der Front relativ einfach vom noch aktuellen Modell unterscheiden. Der schmale, zusammengekniffen wirkende obere Kühllufteinlass wird erheblich vergrößert und nach unten gezogen, die seitlichen Lüftungskiemen in der Schürze reduzieren sich auf schmale Schlitze. Zusätzlich gibt es eine frische Optik für die Scheinwerfer.

Die auffälligste Neuerung am umgestalteten Heck sind die Rückleuchten. Hier steht der Wechsel von breiten einteiligen zu zweigeteilten Leuchteinheiten mit LED-Technik an, die mit einem ausgeformten Ausschnitt in die Heckschürze hineinreichen und den optischen Auftritt deutlich verändern.

Zu Preisen und zur Verfügbarkeit gibt es naturgemäß noch keine Aussagen. Derzeit startet der Camaro in Deutschland bei einem Listenpreis von 40.400 Euro.