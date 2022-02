Chevrolet Corvette C4 Cyberpunk-Umbau Designer jetzt bitte wegschauen

Wenn man den abstrakten Begriff eines Nervenzusammenbruchs in Gestalt eines Autos darstellen müsste, dann wäre die Corvette C4 von Reddit-User Scifieartist909 sicher ganz vorne dabei. Der junge Mann hat offenbar ein Faible für das dystopische Science-Fiction-Game "Cyberpunk 2077", in dem der Spieler unter anderem unterschiedliche Autos durch die Endzeit-Welt lenken kann. Und ja, die digitalen Vehikel sind im Spiel teilweise auch ziemlich schrottig unterwegs, doch das sollte man irgendwie nicht als Antrieb für eine Real-Umsetzung verstehen.

Einen überaus gelungenen Schritt vom Spiel in die echte Welt hat da Porsche gemacht, die einen 930 Turbo im Cyberpunk-Look auf die Räder gestellt haben (das Video dazu finden Sie direkt über diesem Absatz). Auch die Tuner der Rockstar Performance Garage in Los Angeles haben ein glückliches Händchen bei ihrem Mustang-Quadra-Umbau bewiesen. Das Auto wurde passend zum Release des Spiels im November 2020 unter Fans in den USA versteigert.

Teile von BMW i8 und Fiat X1/9

"Quadra" ist eine der fiktiven Auto-Marken aus dem Spiel, die auch unseren Reddit-Cyberpunker inspiriert hat. Der Mix an Fahrzeugen, derer sich Scifieartist909 bedient, ist wirklich kreativ. Die Scheinwerfer stammen von einem Hyundai Kona, die Nebelleuchten von einem Polaris Slingshot. Die vordere Stoßstange startete ihr Leben im Gesicht eines BMW i8, allerdings andersherum – wohingegen die Stoßstange des Basisautos (zur Erinnerung: Eine Corvette C4) zersägt und ebenfalls umgedreht wurde, um fortan als Splitter zu dienen. Motorhaube und vordere Kotflügel sind einem Camaro entrissen, die seitlichen Lufteinlässe einem Fiat X1/9.

Scifieartist909(Reddit) Rücklichter, Carbon-Spoiler und Diffusor sind selbst gebastelt.

In die Liste der Teile-Spender reihen sich neben einem Pontiac Firebird TransAM, einem Dodge Challenger und einer Corvette C3 noch zwei RC-Cars von Arrma ein. Der Rest (ja, es gibt noch einen Rest) ist eigens für die Cyberpunk-Vette angefertigt. Dazu zählen die Rücklichter, der Carbon-Spoiler und der scharfkantig zerklüftete Diffusor. Vom Display- und Kabel-Wirrwarr im Innenraum gar nicht erst zu sprechen. Am Ende entsteht auf jeden Fall eine ziemlich illustre Auto-Runde und wir fragen uns, auf welchem äußerst exklusiven Schrottplatz diese Teile gehamstert wurden.

Fazit

Die Cyberpunkt-Corvette von Reddit-User Scifieartist909 ist die Mutter aller Bastelbuden. An dieser Stelle schicken wir ein Stoßgebet an TÜV, Dekra, KÜS und GTÜ – auf dass so etwas niemals eine deutsche Straße befahren darf.