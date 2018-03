Der US-Autogigant General Motors hat angekündigt ab 2019 sein erstes völlig autonom fahrendes Modell in Serie zu bauen. Der Chevrolet Cruise AV soll in Michigan gebaut werden.

Nach Jahren der Erprobung von autonomen Fahrzeugen geht General Motors jetzt in die nächste Phase über. Ab 2019 will GM sein erstes völlig autonom fahrendes Modell in Serie bauen.

Foto: GM Die Dachmodule mit der kompletten Sensorik werden vormontiert.

Der Chevrolet Cruise AV soll in Michigan gefertigt werden. Die Dachmodule mit der kompletten Sensorik werden im Werk Brownstown produziert. Um die Standorte für die neuen Aufgaben fit zu machen, investiert GM rund 100 Millionen Dollar. Der Chevrolet Cruise AV kommt als autonomes Auto konsequent ohne Lenkrad, Pedale und weitere zum Fahren notwendige Bedienelemente. Zudem soll der Cruise AV auf reinen Elektroantrieb setzen.