Rennbootbauer Cigarette und Mercedes haben schon mehrfach kooperiert. Jetzt legen die Bootsbauer zusammen mit AMG die Cigarette Racing 515 Project One auf.

Das neue Rennboot aus der Manufaktur von Cigarette soll, wie es der Name schon verrät, deutliche Anleihen am neuen Mercedes-AMG-Supersportwagen Project One nehmen. Wie schon bei den zurückliegenden Zusammenarbeiten dürften sich diese auf optische Merkmale, Materialauswahl und Lackdesign beschränken.

Ein erstes Teaserbild zeigt schon ein silbern-schwarzes Farbkleid sowie eine üppige Verwendung von Kohlefaserlaminat. Endgültig vorgestellt werden soll die Cigarette Racing 515 Project One auf der Miami Boat Show 2018 am 15. Februar 2018.