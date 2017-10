Der US-Motorenhersteller Cummins hatte im August am Standort Columbus in Indiana den Prototyp eines rein elektrisch angetriebenen Sattelschleppers vorgestellt. Das Projekt, das unter dem Namen Aeos läuft, soll bereits 2019 in ein Serienmodell münden, wobei Cummins nicht vorhat Lkw zu bauen, sondern auch künftig nur Antriebsstränge liefern will. Noch ist die Faktenlage zum Aeos dünn.

160 Kilometer Reichweite

Foto: Business Wire Die Reichweite mit einer Batterieladung soll bei rund 160 Kilometer liegen.

Bestückt mit einem 140 kWh großen Batteriepaket soll der Cummins Aeos eine Reichweite von 100 Meilen (umgerechnet 160 km) haben. Konkurrent Tesla verspricht rund 480 Kilometer mit einer Batterieladung. An einem Schnelllader soll der Cummins in einer Stunde seine Energiereserven komplett auffüllen können. Bis zum Ende der Dekade plant Cummins die Ladezeit auf rund 20 Minuten drücken zu können. Soll der Cummins Aeos im Fernverkehr zum Einsatz kommen, so ist zusätzlich eine Range Extender-Option vorgesehen, die die Reichweite weiter steigern soll. Bestückt mit einem Diesel als Generator soll sich die Reichweite dabei auf ebenfalls gut 480 Kilometer erhöhen.

Beim Energiemanagement setzt der Aeos auf Rekuperation der Bremsenergie, zusätzlich sollen Solarmodule auf dem Dach die Sonne als Stromquelle erschließen.

Mercedes Urban eTruck E-Lkw startet Testbetrieb

Natürlich werden auch ganz konventionelle Techniken zur Reichweitensteigerung genutzt. So ist die Zugmaschine aerodynamisch optimiert, Kamerasysteme ersetzen die ausladenenden Außenspiegel und der Fahrzeugunterboden wurde komplett verkleidet. Die gut 8 Tonnen schwere Zugmaschine soll Auflieger mit bis zu 22 Tonnen ins Schlepp nehmen können.

Cummins kauft Brammo

Um sich in Sachen Elektromobilität noch besser aufzustellen, hat Cummins rund zwei Monate nach der Präsentation seines Elektrotrucks den US-Hersteller Brammo gekauft. Die E-Spezialisten aus Oregon hatte zwischen 2007 und 2015 Motorräder mit rein elektrischem Antrieb hergestellt. 2015 wurde die Motorradsparte an Polaris abgegeben und man konzentrierte sich auf Batterietechnik und elektrische Antriebsstränge.