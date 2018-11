Knapp zwei Stunden dauert der Flug nach Barcelona. Eine Zeit voller Vorfreude auf den neuen CUPRA Ateca (1). In seiner Heimatstadt steht das erste Modell der neuen Marke für erste Testfahrten bereit.

Schon am Flughafen schmeichelt der CUPRA Ateca (1) dem Auge. Die Außenlackierung dieses Exemplars in Rodium Grey glänzt zusammen mit den zweifarbigen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, die den Kupferton des neuen Markenlogos aufnehmen, in der mediterranen Herbstsonne.

Das Gepäck samt Fotoausrüstung ist schnell im geräumigen Kofferraum verladen. 485 Liter stellt der CUPRA Ateca (1) dafür bereit, was auch im Alltag mehr als ausreichend sein wird.

Ähnlich einladend empfängt uns der Innenraum des neuen SUV. Wir nehmen auf den optionalen Schalensitzen Platz, die sofort perfekt passen. Auch hier vereinen sich Form und Funktion. Schwarzes Alcantara harmoniert perfekt mit kupferfarbenen Kontrastnähten und Einlagen in Kohlefaseroptik.

Mit Druck auf den erwartungsvoll rot pulsierenden Startknopf erwacht das kraftvolle Turboaggregat des CUPRA Ateca (1) zum Leben. Wir verlassen das Flughafengelände und sortieren uns auf der Autobahn in den Verkehr ein. Hier ruft der Zweiliter-Vierzylinderbenziner nur einen Teil seiner maximal 221 kW / 300 PS (Kraftstoffverbrauch CUPRA Ateca 2.0 TSI 4Drive, 221 kW (300 PS): innerorts 8,9, außerorts 6,5, kombiniert 7,4 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 168 g/km. CO2-Effizienzklasse: D*) ab. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sortiert die Fahrstufen schnell und stets passend, bei Bedarf versammeln sich die 400 Newtonmeter maximales Drehmoment, um den Wunsch nach Beschleunigung ansatzlos umzusetzen.

Der Reisekomfort lässt sich individuell über den Drive Profile-Drehschalter in der Mittelkonsole einstellen. Als wir die Autobahn verlassen und sich eine kurvenreiche Landstraße, die sich durch die Berge außerhalb der Stadt geworfen hat, präsentiert, wählen wir das Fahrdynamikprogramm CUPRA.

Jetzt spannt der CUPRA (1) seine Muskeln weiter an. Getriebe und Motor sind nochmals aufmerksamer, die adaptiven Dämpfer sorgen für die perfekte Rückmeldung vom Untergrund, ohne den Komfort des SUV zu vernachlässigen.

Der serienmäßige Allradantrieb namens 4Drive sorgt in jedem Moment für die perfekte Traktion. Mit ihm und der exakten Lenkung, die beim Finden der eigenen Ideallinie hilft, durcheilt der CUPRA Ateca (1) Kurven und Kehren. Der sonore Klang der vierflutigen Abgasanlage, der ohne künstlichen Soundgenerator erzeugt wird, stimmt den passenden Soundtrack an.

Nachdem der CUPRA Ateca (1), natürlich stets unter Einhaltung der Verkehrsvorschriften, gezeigt hat, welches Leistungspotenzial in ihm steckt, lassen wir uns zurück in die Stadt treiben.

Im dichten Gewusel des Verkehrs von Barcelona zeigt sich ein weiterer Vorteil des Autos. Trotz des geräumigen Innenraums bleibt der SUV außen kompakt genug, um auch in engen Gassen ausreichend Platz für entgegenkommende Roller- und Radfahrer zu lassen und auf mehrspurigen Straßen trotz der teilweise übermütigen Spurwechsel der anderen Verkehrsteilnehmer nirgendwo anzuecken.

Denn teilweise kommen uns Auto- und Rollerfahrer sowie Fußgänger sehr nahe. Der Grund ist das große Interesse am CUPRA Ateca (1). Im urbanen Verkehr fällt das neue Modell mit dem prägnanten Markenlogo im Kühlergrill sofort auf.

Anerkennende Blicke und hochgereckte Daumen begleiten uns durch die Stadt. Der Fahrer eines Leon ruft uns durch das offene Seitenfenster zu, dass „er bei diesem Anblick stolz ist, auch ein Spanier zu sein“.

Auch das Führungspersonal eines privaten Hafengebietes ist vom neuen CUPRA Ateca (1) beeindruckt. Wir müssen gar nicht erst um Einlass bitten, als sich die Schranke öffnet und wir mit dem SUV in das Areal einfahren können.

Kein Wunder, dass der CUPRA Ateca (1) auch hier begeistern kann. Neben den Jachten und Sportbooten der High Society macht das Designerstück eine hervorragende Figur und schart immer wieder neugierige Menschen um sich.

Am Ende der Testfahrten ist der Autor dieser Zeilen um einige Erfahrungen reicher. Nicht nur um den bleibenden Eindruck, den der CUPRA Ateca (1) mit seiner idealen Kombination aus Design, Kraft und Platzangebot bietet. Sondern auch um die Erkenntnis, dass das erste Modell der neuen Marke von so vielen Menschen wahrgenommen wird und positive Reaktionen hervorruft. Vor allem bei jungen Menschen, egal ob Mann oder Frau.

An die Testfahrten schließt sich die Pressekonferenz der jungen Marke an. Hier wird nicht nur das neue Headquarter der Marke CUPRA, das in der Nähe von Barcelona entsteht, erstmals präsentiert, sondern auch ein Ausblick auf die Entwicklung gegeben. Die Ankündigung von vier weiteren CUPRA-Modellen in den zwei kommenden Jahren macht auf jeden Fall neugierig.

Dass die Marke CUPRA nach vorne strebt, macht auch die motivierte Mannschaft klar. Der CUPRA Ateca (1) ist ein starker erster Aufschlag unter dem kupferfarbenen Logo.

(1) Verbrauchswerte CUPRA Ateca: (Stand 10.10.2018)

Kraftstoffverbrauch CUPRA Ateca 2.0 TSI 4Drive, 221 kW (300 PS): innerorts 8,9, außerorts 6,5, kombiniert 7,4 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 168 g/km. CO2-Effizienzklasse: D.

