Das Concept Car CUPRA TAVASCAN Die Weltpremiere, live von der IAA

Die erfolgreiche Marke CUPRA zeigt auf der IAA 2019 ein weiteres Beispiel, wie sie eindrucksvolles Design mit fortschrittlicher Technik kombiniert. Während der CUPRA Ateca (Kraftstoffverbrauch CUPRA Ateca 2.0 TSI 4Drive, 221 kW (300 PS) in l/100 km: kombiniert 7,4; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 168. CO2-Effizienzklasse: D) als ausdrucksstarker SUV in den Showrooms und auf der Straße für Aufsehen sorgt, präsentiert die Mannschaft um den Vorstandsvorsitzenden Luca de Meo in Frankfurt ein weiteres Highlight.

Namensgeber des CUPRA TAVASCAN Concept Cars ist ein idyllisch gelegenes Dorf mit 114 Einwohnern in den Pyrenäen, das mit seiner atemberaubenden Landschaft und der umgebenden Natur einzigartig ist. 1.388 Kilometer weiter steht die Studie CUPRA TAVASCAN ab heute auf der IAA im Rampenlicht.

Zwei Elektromotoren und Allradantrieb

Das Konzeptfahrzeug CUPRA TAVASCAN ist nicht nur ein ausdrucksstarker Crossover-SUV mit einem geräumigen Innenraum, sondern bietet auch ein zukunftsweisendes, lokal emissionsfreies, Antriebskonzept. Zwei Elektromotoren sorgen für eine Systemleistung von stolzen 225 kW (306 PS). Jeweils ein Motor an der Vorder- und an der Hinterachse ermöglichen einen variabel geregelten Allradantrieb, mit dem der CUPRA TAVASCAN in weniger als 6,5 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt.

Die im Boden untergebrachte Lithium-Ionen-Batterie sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt für eindrucksvolle Fahrdynamik. Ihre Speicherkapazität von 77 kWh ermöglicht eine alltagstaugliche Reichweite von beachtlichen 450 Kilometern. Als technische Grundlage nutzt der CUPRA TAVASCAN den MEB-Baukasten.

Leuchtendes CUPRA Markenlogo

CUPRA Die Front des Konzeptfahrzeugs ziert ein leuchtendes CUPRA Logo.

Am Ziel jeder Reise zieht der CUPRA TAVASCAN alle Blicke auf sich. An der Frontpartie demonstrieren der CUPRA Schriftzug und das tief angeordnete, beleuchtete Logo das Selbstbewusstsein der erfolgreich gestarteten Marke. Die Karosserie des Crossover-SUV ist mit den großen Einlässen an der Front zur Steuerung des Luftstroms und zur Kühlung der Batterie sowie den 22 Zoll großen Leichtmetallfelgen im Turbinen-Design nicht nur ein begehrenswerter Blickfang, sondern auch ein Meisterwerk der Aerodynamik.

Ein exklusives Detail ist das an flüssiges Metall erinnernde Lackfinish des CUPRA TAVASCAN. Wie bei den anderen Modellen der Marke sorgen auch beim Konzeptfahrzeug Elemente im Farbton Kupfer für bestechende Akzente. Am Heck ist der sichtbare Diffusor ein Zeichen für ausgefeilte Aerodynamik. Unter der Abrisskante an der Heckklappe strahlt ein beleuchtetes CUPRA Markenlogo im Zentrum des durchgehenden LED-Leuchtbandes.

Elemente aus Carbon finden sich nicht nur an der Karosserie, sondern auch im Innenraum. Das dynamische Interieur besticht nicht nur durch die Verwendung hochwertiger Materialen, sondern weist mit seinen vollständig digitalen Bedien- und Anzeigenelementen auch den Weg in die Zukunft. Dank des Elektroantriebs und der im Fahrzeugboden integrierten Batterie steht dem Fahrer und seinen Passagieren viel Bewegungsraum zur Verfügung.

Digitales Cockpit im CUPRA TAVASCAN

CUPRA Das digitale Cockpit der Studie.

Hinter dem Lenkrad des CUPRA TAVASCAN blickt der Fahrer auf ein digitales Display mit einer Bildschirmdiagonale von 12,3 Zoll. Ein weiterer Bildschirm im 13-Zoll-Format für das Infotainmentsystem steht ergonomisch perfekt platziert in der Mittelkonsole bereit. Das Infotainmentdisplay lässt sich bei Bedarf zum Beifahrer drehen, der dann zum Beispiel den perfekten Soundtrack für die Fahrt im CUPRA TAVASCAN auswählen kann. Das Klangerlebnis wird mit in die Schalensitze integrierten Lautsprecher auf ein neues Niveau gehoben. Mit separaten Smartphone-Anschlüssen kann, alternativ zum gemeinsamen Erlebnis, auch ein je nach Sitzplatz individuell ausgewähltes Audioprogramm genossen werden.

„Die Marke CUPRA steht für einen individuellen Lebensstil und modernste Technologie. Unsere technische Kompetenz haben wir außerdem mit dem CUPRA e-Racer unter Beweis gestellt – dem weltweit ersten rein elektrischen Tourenwagen.“, erklärt CUPRA CEO Wayne Griffiths. „Mit der Präsentation des Konzeptfahrzeugs CUPRA TAVASCAN lassen wir unsere Vision eines rein elektrischen Sportwagens wahr werden.“