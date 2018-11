Bei Amazon gibt es in der sogenannten Cyber Monday Woche vom 19.11. bis 26.11. eine Vielzahl an Sonderangeboten. Hier finden Sie die besten Blitzangebote für Autofahrer.

Auto-Vox M1 Rückfahrkamera

Jetzt auch ohne Beifahrer sicher in enge Parklücken – ja, das geht auch schon für kleines Geld. Befestigen Sie den Monitor einfach mithilfe einer Saugnapfhalterung nach Ihren Bedürfnissen an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder im Dunkeln sogt die M1 Kamera durch ihr großes Winkelobjektiv und einer niedrigen Illumination für ein klares Bild. Auch Regen ist kein Problem: die Kamera hat eine Wasserfestigkeit von IP68.

Der Deal läuft noch bis 22:45 Uhr

statt 48,99 € 31,99 € 35% Angebot bei Amazon ansehen

Walser beheizbare Sitzauflage

Sie haben ein Auto mit Sitzheizung, welche aber nur für Fahrer und Beifahrer funktioniert und können sich das Zähne klappern auf der Rückbank nicht mehr anhören? Dann wäre die beheizbare Sitzauflage von Walser eine super Idee. Diese hat eine 36 Watt Eingangsspannung, ist Seitenairbagtauglich, TÜV geprüft, schnell montiert und kostet nur 19,99 Euro. Mit seinen Maßen von 94x47 cm passen diese in so ziemlich jedes Auto. Gern geschehen.

Der Deal läuft noch bis 23:40 Uhr

statt 19,99 € 14,39 € 28% Angebot bei Amazon ansehen

Marderschreck mit Hochspannung

Sie werden von einem Mader heimgesucht und verlieren langsam die Nerven? Der Maderschreck mit Hochspannung von Marder Sicher schafft Abhilfe. Das System wird direkt im Motorraum montiert und an die Batterie bzw. dem Dauerplus des Fahrzeuges angeschlossen. Der Einbau dauert im Schnitt 90 Minuten. Kein Hasengitter, Stacheldraht und Marder Abwehr Sprays mehr.

statt 118,88 € 92,72 € 22% Angebot bei Amazon ansehen

Autel Reifenkontrolle

Für die Technikaffinen unter Ihnen: Mit diesem magnetischen Reifendruck-Kontrollsystem könnt ihr TPMS-Probleme drahtlos diagnostizieren sowie bekannte OEM- / Universal-TPMS-Sensoren, ID-Clone- oder Reprogrammsensoren an der Fahrzeug-ECU aktivieren sowie Warnleuchten ausschalten. Der MaxiTPMS erhält 315 MHz und 433 MHz Signale und aktiviert Sensor Daten: Sensor-ID, Reifendruck, Temperatur, Batterie Zustand, OE Teilenummer und relearn Informationen.

statt 215,00 € 172,00 € 20% Angebot bei Amazon ansehen

OBD2 Diagnosegerät

Dieser Autocodeleser unterstützt das Lesen und Löschen der Diagnose-Fehlercodes bei ENG / AT / ABS und SRS. Das erleichtert die Diagnoseinformationen zu analysieren und zu überwachen, während Sie Anpassungen und Reparaturen vornehmen. Der Scan-Tool bietet ein volles Jahr Herstellergarantie sowie Zugang zu den neuesten Online-Updates vom Launch und kann mit fast 40 Marken der Automobilhersteller, einschließlich aller gängigen Modelle aus Amerika, Europa und Asien verwendet werden.

statt 229,00 € 180,91 € 21% Angebot bei Amazon ansehen

Auto-Staubsauger

Schluss mit Staubigen Gebläsen, weil „da kommt man so schlecht hin“ und anderen Ausreden – dieser Handstaubsauger hat nicht nur eine Saugkraft von bis zu 5000 PA, sondern kommt auch mit diversen Aufsätzen, die Ihnen das Leben erleichtern: Eine Fugendüse für enge Spalten, eine Bürstendüse für Fußmatten oder Hundehaare und ein langer Schlauch für alle Orte, die schlecht zu erreichen sind. Übrigens: Ob Staub, Krümel, Getreide oder Flüssigkeit (Ja, nasses aufsaugen klappt auch) – diese Putzhilfe ist ein Multitalent.

statt 29,99 € 23,19 € 23% Angebot bei Amazon ansehen

Cartrend G3 Dachbox

Eine Reise mit dem Kombi, der Kofferraum schon fertig gepackt und der Nachbarsjunge will plötzlich doch noch mit? Kein Problem. Juste die Dachbox drauf geschraubt und los geht’s. Durch die praktische Bauform eignet diese sich sowohl für Koffer als auch Taschen. Die aerodynamische Form sorgt für geringen Luftwiderstand. Kapazität: 220 Liter, Traglast: 50 kg. Die Dachbox ist außerdem durch Zentralverriegelung abschließbar und witterungsbeständig. Dann kann ja nichts mehr schief gehen.

statt 130,81 € 109,81 € 16% Angebot bei Amazon ansehen

Dino Kraftpaket Batterie-Ladegerät

Einem Motorradfahrer brauch man kein langes Lied davon singen: Winter – Batterie – Tschüss. Keine Lust mehr den ADAC zu rufen? Dann lassen Sie sich helfen – von diesem Batterieladegerät mit 12V-4A/ 6V-1A Ladestrom. Auch für Autofahrer kann so ein Gerät sinnvoll sein. Auf dem LCD-Display lässt sich die aktuelle Batteriespannung einfach ablesen. Nach dem Laden springt das System automatisch in den Erhaltungsmodus. Es kann so einfach sein. – Für alle gängigen Batterietypen.

statt 24,90 € 19,91 € 20% Angebot bei Amazon ansehen

Carpoint Rangierwagenheber

Noch immer keine Winterreifen draufgezogen? Sie kommen einfach nicht dazu, einen Werkstatttermin auszumachen und sind sowieso eher der Macher? Dann hätten wir hier einen soliden, einfachen Wagenheber bis 2000 Kilogramm – für all die, die lieber Hand anlegen.

statt 46,99 € 37,59 € 20% Angebot bei Amazon ansehen

Castrol Edge Titanium FST 5W-30 LL

Das Castrol EDGE mit Fluid Strength Technology sorgt für maximale Leistung bei vielfältigen Fahrbedingungen und –temperaturen. Das Öl reduziert die Reibung und maximiert die Motorleistung. Ablagerungen im Motor werden reduziert und das Ansprechverhalten des Motors verbessert. Hohe Leistung, verstärkte Kraftstoffeinsparung und verringerte Emissionen sind das Ziel.

statt 10,95 € 7,74 € 29% Angebot bei Amazon ansehen