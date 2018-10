Lange wurde darüber diskutiert, nun steht das Regierungskonzept, mit dem das Diesel-Problem gelöst und Fahrverbote vermieden werden sollen. Im Kern fußt es auf zwei Säulen: Hardware-Nachrüstungen für Euro-5-Diesel und Umtauschprämien für ältere Selbstzünder beim Kauf eines Neuwagens oder jungen Gebrauchten. Als einer der ersten Hersteller legt Daimler nun ein konkretes Konzept vor, welche Rabatte man als Eintauschprämie gewähren wird.

Bis zu 10.000 Euro Rabatt für einen neuen Mercedes

Daimlers Prämienprogramm für Dieselautos der Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 ist demnach gestaffelt. Wer in einer der 14 Schwerpunktregionen wohnt (München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt, Bochum, Ludwigsburg und die jeweils angrenzenden Landkreise), kann bis zu 10.000 Euro Rabatt erhalten. Wie hoch die Summe genau ist, hängt vom ausgewählten Modell ab. Bedingung ist, dass der gewählte Benziner, Diesel oder Hybrid die Abgasnormen Euro 6c oder Euro 6d-Temp erfüllt und ein Neuwagen ist. Wer sich für einen Gebrauchten aus Daimlers „Junge Sterne“-Sortiment entscheidet, kann auf bis zu 5.000 Euro Nachlass hoffen. Die Prämie kommt zum Betrag für die Inzahlungnahme des abgegebenen Autos hinzu.

Wer nicht in einer der betroffenen Regionen wohnt, erhält dasselbe Angebot wie bislang auch. Die Prämie beträgt 2.000 Euro für Fahrzeuge der Abgasnormen 1 bis 4. Zusätzlich erhalten Kunden bei Autos mit Euro 1 bis 3 einen Wertausgleich für das zu verschrottende Altfahrzeug, also eine Art Abwrackprämie, sowie bei Euro 4 den Inzahlungnahmewert des Gebrauchtwagens.

Daimler beteiligt sich an den Hardware-Nachrüstungen

Außerdem wird sich Daimler am Hardware-Nachrüstungsprogramm beteiligen, das die Große Koalition ebenfalls beschlossen hat. „Dies gilt für eine zertifizierte und zugelassene Hardware-Nachrüstung durch einen Drittanbieter, sofern die Nachrüstung nachweislich dazu berechtigt, in Städte mit Fahrverboten einzufahren“, heißt es dazu in einem Statement. Die genaue Spezifikation des Programms werde noch geklärt. Ob Daimler die Kosten vollständig oder nur anteilig übernimmt, bleibt bislang ebenso unbeantwortet wie die Frage, ob die Daimler-Marke Smart ebenfalls in das Umtauschprämien-Programm integriert wird.

Bislang haben sich neben Daimler nur Renault und Toyota konkret zu neuen Diesel-Umtauschprämien geäußert. Renault zahlt bis zu 10.000 Euro, allerdings nur für Neuwagen. Toyota will Rabatte von bis zu 5.000 Euro gewähren – jedoch nur dann, wenn der alte Diesel gegen ein Hybridauto eingetauscht wird. Von weiteren deutschen Herstellern gibt es bislang nur die Zusage, sich am Umtauschprogramm zu beteiligen. Genaue Beträge nannten sie noch nicht.

Hersteller mit kompletter Euro-6d-Temp-Palette

Hersteller Baureihen DS DS 3 inkl. Cabrio, DS 7 Crossback Hyundai i10, i20 inkl. Active, ix20, i30 inkl. Fastback und Kombi, Ioniq Hybrid und Plug-in-Hybrid, Kona, Tucson, Santa Fe Jaguar XE, XF inkl. Sportbrake, F-Type Coupé und Roadster, XJ, E-Pace, F-Pace Kia Picanto, Rio, Venga, Ceed inkl. Sportswagon, Optima Sportswagon, Stinger, Stonic, Niro Hybrid und Plug-in-Hybrid, Sportage, Sorento Land Rover Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Evoque inkl. Cabrio, Range Rover Sport, Range Rover Velar Opel Karl inkl. Rocks, Adam inkl. Rocks, Corsa, Astra inkl. Sports Tourer, Zafira, Insignia Grand Sport und Sports Tourer, Cascada, Crossland X, Mokka X, Grandland X, Combo Life Volvo V40 inkl. Cross Country, V60, S90, V90 inkl. Cross Country, XC40, XC60, XC90