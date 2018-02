Diesel-Affäre auch bei Daimler. Der Autobauer soll eine Million Fahrzeuge mit unzulässig hohem Schadstoffausstoß verkauft haben. Nun enthüllen vertrauliche Unterlagen, dass Daimler-Techniker schon länger an der Legalität der Abgastests in den USA zweifelten.

Aus vertraulichen Dokumenten der Ermittler gehe hervor, dass Daimler-Mitarbeiter bereits vor der VW-Dieselaffäre daran zweifelten, US-Gesetze bei Straßentests (PEMS) einhalten zu können, berichtet die „Bild am Sonntag“. Interne Messungen hatten später teils verheerende Ergebnisse ergeben. So überschritten Mercedes-Modelle im Straßenbetrieb die Stickoxid-Grenzwerte um mehr als das Zehnfache. Wie die „BamS“ mit Bezug auf diese Unterlagen weiter berivchtet, existierten bei Daimler gleich mehrere Softwarefunktionen, die vorrangig dazu entwickelt worden seien, den gängigen US-Abgastests auf dem Prüfstand zu entsprechen. Die Funktion „Bit 15“ etwa sei so programmiert worden, dass die Abgasnachbehandlung nach 26 Kilometern den sauberen Modus verlässt. Zudem stießen die US-Ermittler auf eine weitere verdächtige Funktion, die im Fahrzeugkontrollsystem steckt. Dieser sogenannte „Slipguard“ erkennt anhand von Geschwindigkeit oder Beschleunigungswerten, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand befindet oder auf der Straße.

Bereits im mai 2017 berichteten „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR., dass bei mehr als einer Million Fahrzeuge in Europa und den USA aus dem Bauzeitraum von 2008 bis 2016 Motoren eingebaut worden sein, bei denen die Abgasmessungen manipuliert wurden. Das gehe aus einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Stuttgart hervor, den die Zeitung und die Sender einsehen konnten. Dem Beschluss zufolge sind die Autos und Kleintransporter, bei denen die Abgasmessungen manipuliert worden sein sollen, mit den Motoren OM 642 und OM 651 ausgestattet. Der Autobauer selbst wollt nach Informationen des Spiegel den Bericht mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht kommentieren.

Vier- und Sechszylinder-Diesel unter Verdacht

Der Vierzylinder-Diesel OM 651 befindet sich in zahlreichen Pkw und Transportern von der A- bis zur S-Klasse sowie in V-Klasse und Sprinter. Den Dreiliter-V6-Dieselmotor OM 642 verwendet Mercedes in diversen Leistungsstufen unter anderem in E-Klasse, M-Klasse, S-Klasse, R-Klasse, CLS und im Sprinter.

Bereits im Mai hatte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft elf Gebäude von Daimler durchsucht. Der Grund sind mögliche Abgas-Manipulationen beim Diesel. Der Konzern bestätigte in einer Pressemitteilung „Ermittlungen gegen bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit möglicher Manipulation der Abgasnachbehandlung bei Diesel Pkw.“

Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Es „seien 23 Staatsanwälte und 230 Polizisten aus Baden-Württemberg und anderen Bundesländern im Einsatz gewesen“, berichtet die ARD unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Sachsen seien elf Gebäude von Daimler durchsucht worden. Ziel der Untersuchungen seien Datenträger und Unterlagen. Daimler erklärte dazu: „Das Unternehmen kooperiert vollumfänglich mit der Behörde.“

Die Motoren OM 642 und OM 651

Der OM 642 ist ein Dreiliter-V6-Turbodieselmotor, der 2005 eingeführt wurde und bei Mercedes in verschiedensten Baureihen zum Einsatz kam und kommt. Zu finden ist er im Sprinter, im G-Modell, im alten ML, in der E-Klasse und in der R-Klasse sowie dem Vito und dem Viano. Verbaut wurde er aber auch im GL, dem GLK, der C-Klasse, dem CLK, dem CLS sowie der S-Klasse. Aber auch in Modellen des ehemaligen Konzerpartners Chrysler ist der Selbstzünder zu finden. Hier wollen der Chrysler 300C und der Jeep Grand Cherokee genannt. In welchen Modellen die ermittler Beanstandungen festgestellt haben, ist alledings nicht bekannt.

Der OM 651 ist ein Vierzylinder-Turbodiesel mit 1,8 und 2,1 Litern Hubraum. In der kleineren Hubraumversion wurde er in den Kompaktmodellen A- und B-Klasse sowie CLA verbaut. Mit 2,1 Liter Hubraum ist er in fast allen Baureihen zu finden: Vito, Viano, Sprinter, C-Klasse, V-Klasse, CLA, GLA, A- und B-Klasse, E-Klasse, SLK, GLK, GLC, CLS und S-Klasse.