Andreas Of

Ein Volvo 262 C Bertone Coupé aus dem Vorbesitz von David Bowie war der Star einer Auktion der Oldtimergalerie Toffen in Gstaadt. Das Auto des am 10. Januar 2016 verstorbenen Musikers erzielte einen Rekordpreis.

Mit umgerechnet 183.000 Euro erzielte der Volvo 262 C Bertone von David Bowie einen Rekordpreis. Ohne Promi-Bonus notiert das von Bertone gefertigte Volvo-Coupé in gutem Zustand bei 19.000 Euro, also einem Zehntel des bei einer Auktion im schweizerischen Gstaadt erzielten Preises.

Volvo 262 Bertone Coupé von David Bowie

Der 1981 gebaute Volvo 262 C Bertone aus dem Vorbesitz des 2016 verstorbenen Musikers wurde mit einem Schätzpreis von 65.000 bis 75.000 Schweizer Franken von der Oldtimergalerie Toffen versteigert. Schon der Schätzwert lag mehr als drei Mal so hoch wie die Notierung für einen gewöhnlichen Volvo 262 C.

Preis steigt bei Auktion auf 190.000 CHF

Doch recht schnell hätte Auktionator Peter Bainbridge „die Hunderttausenderschwelle überwunden“, berichtet das Oldtimerportal Zwischengas.com. Saal- und Telefonbieter trieben den Preis schließlich auf 190.000 CHF, was inklusive der fälligen Aufschläge einem Verkaufspreis von 212.800 CHF entspricht – umgerechnet 183.000 Euro.

Seltenes Modell: Bertone baute 6.622 Volvo Coupés

Foto: B. von Rotz / zwischengas.com David Bowie fuhr diesen Volvo 262 C in den Achtziger-Jahren in der Schweiz.

Der 262 C von David Bowie stammt aus dem Jahr 1981, er ist schwarz lackiert und hat kein Vinyldach. Die erste Generation des Coupés war noch ausschließlich in Silber mit Vinyldach lieferbar.

Auch hat Bowies Volvo schon die 2,8-Liter-Version des PRV-Motors unter der Haube: Der V6 mit Benzineinspritzung leistet 155 PS und reicht die Kraft über eine Wandlerautomatik an die hintere Starrachse weiter. Mit Klimaanlage, beheizbaren Ledersitzen und Stereoanlage ist das Coupé gut ausgestattet. Üppige Leder- und Holzverkleidungen stehen im Kontrast zur sachlichen Instrumentierung im Kunststoff-Armaturenträger.

Vorbesitzer David Bowie

David Bowie, der am 8. Januar 1947 als David Robert Jones auf die Welt kam und am 10. Januar 2016 starb, bekam den Volvo im Juni 1981. Am 22. Juni 1981 wurde das Coupé in der Schweiz auf den Namen des Musikers zugelassen, 1985 folgte die Umschreibung auf die Plattenfirma von David Bowie und Iggy Pop, erklärt die Oldtimergalerie. Der letzte Besitzer übernahm das Auto 1998, zum Zeitpunkt der Auktion war das Coupé 53.000 Kilometer gefahren.