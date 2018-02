Bei der jetzt angekündigten Speedback Silverstone Edition wird es sich um eine weiter leistungsgesteigerte Version des bekannten Speedback handeln. Im Speedback GT leistet der von Jaguar übernommene Kompressor-V8 mit fünf Liter Hubraum 510 PS und 625 Nm. Bei Jaguar selbst leistet dieses Aggregat mittleweile bis zu 575 PS. David Brown nennt für die Speedback Silverstone Edition über 600 PS. Gebaut werden sollen nur zehn Exemplare.

Foto: David Brown Die David Brown Speedback Silverstone Edition soll über 600 PS leisten.

Inwieweit David Brown auch die klassische Linienführung des Speedback GT für die Hochleistungsversion verändert, ist noch nicht bekannt. Das Powermodell soll Anleihen bei den Rennwagen der 50er und 60er Jahre nehmen. Wie seine Schwestermodelle soll auch die neue Speedback Silverstone Edition in Handarbeit am Firmenstammsitz in Silverstone entstehen.