Euro 6d-Temp für alle: Jeder der sechs Motoren des Alfa Romeo Stelvio erfüllt nun die ab 1. September 2019 obligatorische Abgasnorm. Zudem wird das Acht-Gang-Automatikgetriebe zum Standard, Freunde von handgeschalteten Autos müssen sich bei der Konkurrenz umschauen. Dafür erhalten die 2,2-Liter-Diesel mehr Leistung: Der Einstiegs-Selbstzünder verfügt nun über 160 statt 150 PS. Auch die mittlere Leistungsstufe ist mit 190 PS nun zehn PS stärker als zuvor. Der Top-Diesel bleibt – was seine Kraft angeht – ebenso unangetastet wie die drei Benziner mit 200, 280 und 510 PS.

Alfa Romeo Giulia Modelljahr 2019 Mehr Ausstattung, saubere Motoren

Zwei neue Ausstattungslinien: B-Tech und Lusso

Darüber hinaus bietet Alfa Romeo eine neue elektrische Heckklappe mit Fußsensor an, ordnet die Ausstattungspakete neu und verpasst dem Stelvio zwei weitere Ausstattungslinien. So lassen sich die beiden Benziner mit 200 und 280 PS sowie die 190 und 210 PS starken Diesel fortan in der B-Tech-Variante ordern. Darin enthalten: Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und dynamischem Kurven- und Abbiegelicht, ACC-Tempomat und das Connect-Infotainmentsystem mit 8,8-Zoll-Monitor, DAB-Radio sowie Apple Carplay und Android Auto. 19-Zoll-Räder und in Glanzschwarz lackierte Karosseriedetails heben den Stelvio B-Tech optisch von den anderen Versionen ab. Je nach Motorisierung kostet er zwischen 2.500 und 5.000 Euro mehr als die jeweils günstigste Ausstattungslinie.

Ebenfalls neu ist die Lusso-Ausstattung, die mit denselben Motoren kombiniert werden kann. Ihr Umfang: 18-Zöller, ACC-Tempomat, das Connect-Infotainment inklusive Navigationssystem, schlüsselloses Zugangssystem, Sitz- und Lenkradheizung, Rückfahrkamera, achtfach verstellbare Ledersitze, Echtholz-Dekor und Leder an Armaturentafel und Türen. Hier beträgt der Aufpreis zwischen 5.000 und 7.500 Euro.

Alfa Romeo Stelvio NRing für 128.520 Euro

Und dann ist da noch ein weltweit auf nur 108 Exemplare limitiertes Sondermodell des Stelvio Quadrifoglio, das den Beinamen „NRing“ erhält. Damit will Alfa Romeo auf die Nordschleifen-Zeit von 7:51,7 Minuten aufmerksam machen, die eigenen Angaben zufolge die schnellste ist, die jemals ein SUV auf dem Ring erzielt hat. Die Sonderversion zeichnet sich durch eine mattgraue Sonderlackierung, Sparco-Schalensitze aus Kohlefaser, eine Bremsanlage mit Carbon-Keramik-Scheiben sowie ein Alcantara-Sportlenkrad, Kohlefaser-Schaltknauf und einen roten Startknopf aus. Am Motor ändert sich nichts. Der 2,9-Liter-V6-Biturbo-Benziner leistet weiterhin 510 PS. Dafür steigt der Preis, und zwar beträchtlich: von 89.000 auf 128.520 Euro.

Das kostet der Alfa Romeo Stelvio