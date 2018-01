Den Jahresanfang nehmen wir uns traditionell vor, um schlechte Angewohnheiten abzustellen oder ein besseres Leben zu beginnen. Abnehmen, gesünder ernähren, Aufhören zu rauchen, mehr Sport … und auch wir Autofahrer schwören offenbar zum Jahreswechsel schlechten Gewohnheiten ab.

So hat es die Puls-Marktforschung im Auftrag von Mobile.de herausgefunden. 1.013 deutscher Autofahrer zwischen 18 und 69 Jahren wurden repräsentativ befragt, was sie 2018 ändern wollen. Einige möchten im neuen Jahr entspannter fahren, andere mehr Sprit sparen oder sich gar an Tempolimits halten. In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die Top-7 der guten Autofahrer-Vorsätze.

Übrigens: Nur 9,3, Prozent möchten 2018 weniger Alkohol konsumieren, 9,8 Prozent mit dem Rauchen aufhören. Da liegt die Anschaffung eines umweltfreundlichen Autos deutlich darüber. Allerdings dürften wie in jedem Jahr die guten Vorsätze auch wieder schnell vergessen sein.



Und wie sind Ihre guten Auto-Vorsätze für das Jahr 2018?