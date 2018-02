Was ist das schönste Geschenk, das eine Frau ihrem Mann machen kann? Die Meinungen gehen in dieser Frage wohl auseinander, aber was Demi Moore ihrem ehemaligen Gatten und Hollywood-Star Bruce Willis da in die Garage gestellt hat, kommt mindestens in die Top 3. Ein Dodge Charger Bullitt von 1969, der dem Kultfilm mit Steve McQueen nachempfunden wurde. Dass ein Ehemann ein Auto geschenkt bekommt ist nun, ob Promi oder nicht, nur leidlich eine Geschichte wert – doch diese hier wird noch besser, denn das Musclecar können Sie jetzt kaufen.

Dodge Charger mit zweitem Promi

Foto: Silverstone Auctions Nicht nur eine Schauspieler-, sondern auch eine Musiker-Historie hat der Charger. Aktuell gehört er zum Fuhrpark von Jamiroquai-Frontmann Jay Kay.

Beim Race Retro Classic Car Sale von Silverstone Auctions am 24. Februar in Warwickshire, Großbritannien, wird der schnittige Sportwagen verkauft. Das Estimate liegt zwischen 50.000 und 60.000 Pfund. Wenn Sie jetzt sagen „Puh, ein Haufen Kohle für ein 49 Jahre altes Auto, nur weil es mal Bruce Willis gehört hat“, dann gibt es in der Historie da noch mehr Prominenz. Denn aktuell befindet sich der Charger noch im Fuhrpark von Jamiroquai-Frontmann und Auto-Narr Jay Kay. 2008 hat der Musiker den Bullitt-Dodge von Willis erworben und ins Vereinigte Königreich eingeflogen. Seither stand der Charger aber nicht einfach nur unter einem weißen Tuch in einer Garage auf dem Anwesen von Jay Kay. Nein, in dem Mucki-Coupé steckt jede Menge Arbeit drin. Beispielsweise unter der ellenlangen Motorhaube.

Im Jahr 2014 ließ Jay Kay den Motor für 25.000 Pfund komplett neu aufbauen und verbessern, um so eine ultimative Fahrmaschine auf die Räder zu stellen, die genau so gut performt, wie sie klingt. Damit sei der Charger nicht einfach nur ein Promi-Auto, sagt Silverstone Auctions Direktor Nick Whale, sondern auch einer der besten Dodge Charger aus den 60ern, die es aktuell zu kaufen gibt. Wenn Sie jetzt noch ein Faible für Hubraum haben, dann werden Sie mit diesem Ami-V8 bestens bedient. Die 8,2-Liter-Maschine ist an eine Dreigang-Automatik gekoppelt. Die Leistung ist nicht angegeben. Im Innenraum wartet eine handgefertigte Lederausstattung, außen glänzt eine schwarze Lackierung mit Chrom-Felgen um die Wette. Wenn da der Trip nach Großbritannien nicht lohnt. In unserer Bildergalerie gibt es noch ein paar Fotos vom Promi-Bullitt-Charger.