Audi ist Erfinder der Betrugssoftware.

Sie sollten die kriminellen Machenschaften in ihrem Unternehmen aufarbeiten und den unsäglichen Rupert Stadler entlassen.

Die Ära der Audi-Chefs Winterkorn und Stadler gehört von unabhängigen Ermittlern aufgearbeitet.



Ansonsten einer der am wenigsten innovativen Unternehmen der Autoindustrie, warum wird über diesen angeblichen "Durchbruch" nur in der AMS in einem sponsored content, also bezahlten Werbeartikel berichtet. Audi und Innovation sind zwei Gegensätze und effizientere Motoren helfen mehr als aus Wasserstoff in aufwendigen Verfahren künstlich erzeugten Kraftstoff zu erzeugen.