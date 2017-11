Andreas Of

Der „Saf-T-Liner C2 Electric Bus“ ist nach Angaben von Thomas Built Buses der erste vollelektrische Bus für die Serienproduktion. Tatsächlich soll der „Jouley“ ab 2019 gebaut werden und dann bis zu 81 Kinder in die Schule bringen. Der Akku hat maximal eine Kapazität von 160 kWh – das ist das Doppelte eines Tesla Model S 80. Der Standardakku mit 100 Kilowattstunden soll für 160 Kilometer reichen. In acht Stunden ist ein leerer Akku wieder voll geladen.

104 km/h Spitze und ein Gang

Der Bus beschleunigt in 45 Sekunden aus dem Stand auf 60 mph (96 km/h) und erreicht 65 mph, das sind 104 km/h. Das Getriebe hat, wie auch bei den meisten Elektroautos, einen Gang. Schalten muss der Fahrer nicht, die Elektronik passt außerdem den Fahrmodus adaptiv an das Verhalten des Fahrers an.

Der Hersteller wirbt in einer Broschüre außer mit lokaler Emissionsfreiheit auch mit den geringen laufenden Kosten und der mechanischen Robustheit eines Elektrobusses. Auch die Gefahr von Fehlbedienungen und der Wartungsaufwand reduzierten sich.

Thomas Built Buses hat in Nordamerika bei den Schulbussen einen Marktanteil von 38,7 Prozent. In der Fernsehserie Simpsons fährt Otto in einem gelben Bus Bart Simpson und seine Mitschüler durch Springfield – vermutlich noch mit einem Diesel.

Sehen Sie den Thomas Built Buses Saf-T-Liner C2 im Video.