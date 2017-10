Ein kalifornischer IT-Unternehmer hat sich den Reichweitenweltrekord für Elektroautos geholt – mit einem in Eigeninitiative umgebauten alten BMW 5er der Baureihe E39.

Über 1.600 Kilometer am Stück mit nur einer Akkuladung – das ist nach Vorgaben des Guinness Book of World Records ein neuer Reichweitenweltrekord für Elektroautos. Bislang führte das Rekordbuch einen Japaner mit 1.298 Kilometer Reichweite aus dem Jahr 2013 als Rekordhalter.

Aufgestellt hat den neuen Weltrekord aber nicht ein renomierter Autobauer sondern der IT-Unternehmer Eric Lundgren aus Kalifornien, der sein Recycling-Unternehmen IT Asset Partners (ITAP) in Los Angeles betreibt. Aufgestellt wurde der Weltrekord jetzt bei einer zwei Tage dauernden Fahrt auf dem Fontana-Speedway in Kalifornien.

Für 500 Dollar vom Schrottplatz

Foto: Joseph Mohney Aesthetic Firm Knapp 14.000 Dollar investierte Eric Lundgren in den Umbau des E39 zum Rekord-Elektroauto.

Das Phoenix getaufte Rekordfahrzeug ist dabei alles andere als spektakulär. Als Basis diente Lundgren eine BMW 5er Limousine der Baureihe E39. Der Umbau des ehemaligen 528i, den Lundgren für 500 Dollar von einem Schrottplatz rettete, auf E-Antriebstechnik wurde zu 90 Prozent mit Recyling-Komponenten erledigt und soll nur rund 14.000 Dollar gekostet haben. Zunächst wurde der 5er komplett ausgebeint um Gewicht zu sparen. Dabei musste neben dem kompletten Verbrennerantriebsstrang auch nahezu die komplette Innenausstattung dran glauben.

Um für seinen neuen Einsatzzweck als Elektroauto gerüstet zu sein, fügte Lundgren diverse recycelte 18.650 Lithium-Ionen-Batteriezellen aus Elektroautos und Laptops zu einem 130 kWh großen Akku zusammen. Die liefern Strom für einen Elektromotor