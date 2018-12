Multimilliardär und Multiunternehmer Elon Musk (PayPal-Mitbegründer, Tesla, Space X) hatte vor mehr als einem Jahr, wie so oft über den Kurznachrichtendienst Twitter, angekündigt, dass er eine Tunnelbohrmaschine bauen und einfach losbohren werde.

Eine Milliarde Dollar für Tunnel in Chicago

Denn im unterirdischen Verkehr sieht er eine Lösung zur Stauvermeidung. Im Januar 2018 begannen Bohrungen für eine Teststrecke im US-Bundesstaat Maryland. Der 20 Kilometer lange Tunnel soll unter der Route 295 verlaufen. Auch im Raum Los Angeles laufen erste Vorbereitungen für ein Tunnel – Elon Musk hatte hier vor allem Verbindungen zwischen dem internationalen Flughafen von Los Angeles mit Orten Sherman Oaks (eine Fahrt ein Dollar) auf seinem Wunschzettel. Auch ein Tunnelsystem, das die Städte New York, Philadelphia, Baltimore und Washington DC verbindet, ist geplant. Die Fahrzeit zwischen New York und Washington DC würde dann bei 29 Minuten liegen – mit dem Auto bräuchte man überirdisch auf der teilweise mautpflichtigen Strecke dafür aktuell fast vier Stunden.

Jetzt scheint doch mehr Bewegung in die Tunnel-Pläne zu kommen: Der Bürgermeister von Chicago, Rahm Emanuel, hat angekündigt, dass ein Tunnelsystem zwischen dem Stadtzentrum und dem Flughafen O’Hare für rund eine Milliarde US-Dollar gebaut werden soll. In Elektroautos soll die Strecke in 12 statt in 40 Minuten absolviert werden. Alle 30 Sekunden werden 16 Passagiere inklusive Gepäck in E-Shuttels zwischen der Innenstadt und dem Flughafen transportiert. Die Tunnel-Verbindung soll billiger sein, als eine herkömmliche Taxifahrt auf dieser Strecke. Die Einnahmen gehen an Musks Boring Company, die zudem noch Gelder unter anderem durch Werbung erwirtschaften will. Der Stadrat von Chicago hat dem Projekt jedoch noch nicht zugestimmt.

Mit bis zu 241 km/h durch den Tunnel

Erste Animation des Tunnelsystems: Um dem Stau zu entkommen, soll ein Auto auf einem Schlitten parken, der wie ein Aufzug in eine unterirdische Röhre fährt. Die Passagiere bleiben im Auto sitzen, während der Schlitten mit bis zu 241 km/h durch die Röhre fährt. Im Video ist auch eine gläserne Kapsel zu sehen, mit der Passagiere transportiert werden. Der erste Test-Tunnel ist am 18. Dezember 2018 im kalifornischen Hawthorne fertiggestellt worden.