Anzeige eMobility von Mercedes-Benz Vans Warum sich der E-Antrieb für Dienstleister lohnt

Drohende Fahrverbote, steigende Kosten und der allgemeine Wunsch zur Erhaltung unserer Umwelt machen den E-Antrieb nun auch für Nutzfahrzeuge zunehmend wichtiger. Was das für den Dienstleistungssektor bedeutet und warum sich ein Wechsel auf die neue Antriebsform lohnt.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit zählen aktuell zu den vorherrschenden Themen. Es gilt, unsere Umwelt zu schützen und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu bewahren. Die dazu nötigen Maßnahmen und Zukunftspläne nehmen auch Einfluss auf unsere Mobilität. Das Wissen um die Endlichkeit von Rohöl und den negativen Einfluss von CO2 auf unsere Atmosphäre, zwingt uns zum Umdenken. Verbrennermotoren und mit ihnen vor allem der skandalbehaftete Diesel verlieren langfristig an Bedeutung, gleichzeitig gewinnt der lokal emissionsfreie Elektroantrieb zunehmend an Relevanz.

Der Markt für E-Autos nimmt daher ordentlich Fahrt auf. Immer mehr Hersteller haben entsprechende Fahrzeuge im Angebot und ziehen mittlerweile auch bei den Nutzfahrzeugen nach. Das ist vor allem für den Dienstleistungssektor von großer Bedeutung. Kuriere, Lieferdienste, Fahrdienste und auch Handwerksbetriebe setzten in der Regel auf Transporter und Kastenwagen mit Dieselmotoren, werden mit diesen Fahrzeugen aber mit drohenden Fahrverboten in den Städten und deren näherer Umgebung konfrontiert.

Für die Unternehmen muss die tägliche Nutzung der Transporter natürlich so effizient wie möglich sein. Hier hat der Dieselmotor mit seinem günstigen Verbrauch und den im Vergleich zu Benzinern niedrigeren Kosten eine Vorreiterrolle eingenommen. Kann der Elektroantrieb für Nutzfahrzeuge da überhaupt mithalten? Sind diese Fahrzeuge nicht ohnehin viel zu teuer? Ist die Reichweite nicht zu gering? Und wie steht es um die Tranportkapazitäten? Berechtigte Fragen, die sich Dienstleistungsbetriebe und Flotteninhaber stellen.

Gesamtbetriebskosten auf Diesel-Niveau

Fakt ist, in der Anschaffung sind Fahrzeuge mit Elektroantrieb aktuell zwar noch einige tausend Euro teurer als die Verbrennerkonkurrenz, mit fortschreitender Entwicklung und Nachfrage werden sie aber auch immer preiswerter. Und schon heute gilt: Mit den aktuellen Förderungsmaßnahmen, wie etwa der staatlichen Kaufprämie sowie der Steuerbefreiung für Elektroautos nähern sich die Preise für Nutzfahrzeuge mit E-Antrieb denen von Dieselmodellen an.

Noch besser sieht es bei den Gesamtbetriebskosten aus. Weil Strom preiswerter ist als fossile Brennstoffe, sind die elektrifizierte Nutzfahrzeuge im laufenden Betrieb günstiger als Modelle mit Verbrennermotoren. Je mehr Kilometer zurückgelegt werden, desto eher armortisiert sich der höhere Kaufpreis. Da die Batterie- und Antriebstechnik weitgehend wartungsfrei bleibt, fallen im Gegensatz zu Diesel- oder Benzinfahrzeugen auch keine zusätzlichen Kosten für Öl- oder Filterwechsel an. Weiteres Sparpotential könnte sich auch bei den Versicherungskosten ergeben, da einige Versicherer einen Bonus auf E-Modelle gewähren. So gesehen ist die E-Mobilität also nicht nur nachhaltiger für die Umwelt, sondern je nach Fahrprofil auch noch kosteneffizienter.

Mit dem eVito bietet Mercedes-Benz Vans das passende Fahrzeug für den innerstädtischen Diensleistungssektor an. Es gibt ihn als Kastenwagen für für Kurierdienste, Transportunternehmen oder als Servicefahrzeug für Werkstattbetriebe oder das Baugewerbe. Als Tourer mit bis zu sechs Sitzplätzen im Fond richtet er sich an Anbieter eines Shuttle Service oder als Fahrzeug in Car-sharing beziehungsweise Ride-Hailing-Flotten.

Mercedes eVito perfekt für den urbanen Einsatz geeignet

Der kompakte Elektrotransporter ist für den Einsatz in allen Branchen geeignet, der Fokus liegt aber zunächst bei den KEP-Kunden (Kurier, Express, Pakeddienste), da sie zumeist im innerstädtischen Verkehr, auf täglich planbaren Routen mit einer durchschnittlichen Laufleistung von durchschnittlich rund 100 km unterwegs sind. Hier bringt der eVito mit seinem 41-kWh-Akku und einer Reichweite von bis zu 180 km die wichtigsten Voraussetzungen mit. Die Leistung von 85 kW (116 PS) sowie die in drei Stufen konfigurierbare Höchstgeschwindigkeit (80, 100 und 120 km/h) reicht für den urbanen Einsatz völlig aus. Und auch mit den, im Vergleich zu den konventionellen Modellen uneingeschränkten Zuladungskapazitäten von rund einer Tonne sollten die Nutzer gut zurecht kommen.

Um den Anforderungen des Dienstleistungssektors gerecht zu werden, hat Mercedes-Benz Vans im Vorfeld der Entwicklung gezielt bei den Kunden nachgefragt und die Erkenntnisse umfassend analyisiert. Mit dem eVito steht somit ein technisch ausgereiftes Fahrzeug mit hohem Nutzwert zu einem marktgerechten Preis bereit. Der Elektrotransporter ist zunächst mit einer Antriebskonfiguration zu Preisen ab 53.538,10 Euro zu kaufen. Weitere Varianten mit höheren Reichweiten sollen noch folgen. Auch eine E-Variante des größeren Mercedes Sprinter ist bereits angekündigt.

Einen besonderen Service bietet Mercedes mit der eVAN Ready App und dem eCost Calculator an. Über die beiden Onlinedienste können Kaufinteressierte von zu Hause aus testen, ob der eVito wirklich das passende Fahrzeug ist. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.mercedes-benz.de/eReady