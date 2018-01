Die auto motor und sport-Leser haben auch 2018 wieder ihre „Best Cars“ gewählt. In der Mittelklasse gewinnt der Audi A5 Sportback vor der Mercedes C-Klasse. Die Importwertung entscheidet ein Italiener deutlich für sich.

Stolzer Gewinner in der heiß umkämpften Gesamt-Kategorie „Mittelklasse“ ist der Audi A5 Sportback mit 11,1 Prozent der Stimmen. Die Mercedes C-Klasse folgt dicht mit 10,3 Prozent, das BMW 4er Gran Coupé kann 9,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen und landet damit auf dem dritten Platz.

Ein Importwagen schaffte es gegen die geballte deutsche Konkurrenz in die Top Ten: Mit 4,6 Prozent der Stimmen haben Sie die Alfa Romeo Giulia auf den zehnten Platz gewählt. Das in Deutschland noch gar nicht im Handel erhältliche Tesla Model 3 schafft es mit 2,7 Prozent der Stimmen immerhin auf den 13. Platz. Am Ende der Gesamtwertung landet der Citroën C5 mit 0,1 Prozent der Stimmen (Rang 32).

Alfa Giulia holt den Sieg in der Importwertung

Bei der Import-Wertung siegt in der Mittelklasse die Alfa Romeo Giulia mit 22,4 Prozent der Stimmen und somit mit weit vor dem zweitplatzierten Skoda Superb, der 18,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen kann. Auf dem dritten Rang folgt der Jaguar XE mit 13,7 Prozent Stimmenanteil, der vierte Platz geht an das Tesla Model 3. Das Schlusslicht der 20 Teilnehmer trägt der Subaru Levorg mit 0,4 Prozent Stimmen.

Sämtliche Platzierungen der Gesamtwertung in der Mittelklasse finden Sie in der Bildergalerie.