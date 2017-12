Wie sein ziviler Bruder basiert der BMW M3 ebenfalls auf der CLAR-Plattform, die erstmals im neuen BMW 7er debütierte, dazu verbaut die M GmbH noch diverse Carbon-Elemente um das Gewicht des Mittelklasse-Renners deutlich zu minimieren. Schon beim erwischten Prototypen ist gut zu erkennen, dass sich die Spurbreite des M3 deutlich vergrößern wird. Insider sprechen von zwei Zentimeter. Die Länge des Modells wächst sogar um rund sechs Zentimeter.

Neuer BMW M3 mit Digi-Cockpit

Hinter den Rädern erkennt man die großen Bremsscheiben sowie die Bremssättel, die dem Modell verbesserte Bremswerte bescheren sollen. Noch unter der Tarnung verborgen, wird eine Vierrohr-Auspuffanlage aus der Heckschürze lugen. Die Frontschürze, ebenfalls noch stark getarnt, erhält im Vergleich zum Serien-3er eine aggressivere Gestaltung, die an den aktuellen BMW M5 erinnern wird. Auch eine breitere und dynamischere Niere wird den neuen M3 auszeichnen. Schon alleine beim BMW 3er wird sich die Innenraumqualität im Vergleich zum neuen G20 deutlich verbessern, entsprechend kommt auch der G80 in diesen Genuss. Zudem dürfte das Top-Modell in der Mittelkonsole ein großes dem Fahrer zugewandtes Display erhalten. Hinter dem Sportlenkrad schaut der Fahrer dann auch auf ein digitales Kombiinstrument.

Er leitet dann auch per Sechsgang-Handschaltung die Kraft des Dreiliter-Reihensechszylinders mit Twinturbo auf alle vier Räder. Zahlt er Aufpreis, übernimmt den Krafttransfer von rund 480 bis 500 PS die Achtgang-Automatik.