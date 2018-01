Nachdem die Marke, die dem chinesischen Autobauer Geely gehört, zunächst den V90 sowie die Cross Country-Version auf den Markt gebracht hat, folgt nun die kleinere 60er-Baureihe. Der Kombi V60 aber auch die für Ende 2018 anvisierte Limousine S60 bauen auf der Scalable Product Architectur-Plattform (SPA) der 90er-Baureihe auf. Bei dieser Plattform mit quer eingebauten Vierzylinder-Motoren bleibt der Vorderbau immer gleich, während sich die äußeren Abmessungen variieren lassen.

Volvo V60 mit Plugin-Hybrid

Foto: Stefan Baldauf Gut zu erkennen, der neue Volvo V60 trägt die bekannten hoch aufstrebenden Heckleuchten. Das Opel-Logo auf dem vereisten Heckfenster gibt uns aber Rätsel auf.

Als Top-Motor dient der T8 Plugin-Hybrid mit aufgeladenem 2,0-Liter-Benziner, der für 400 PS und 640 Nm Drehmoment gut ist sowie über Allradantrieb und eine 8-Gang-Automatik verfügt. Auf der Benzinerseite verbaut Volvo den T5-Motor mit 250 PS, den es in der Basisversion mit Frontantrieb und gegen einige Extra-Euro allradgetrieben gibt. Beide Versionen sind ebenso mit der 8-Gang-Automatik verbandelt, wie das T6-Aggregat mit 310 PS.

Auf der Diesel-Seite steht der D4 mit 190 PS im Programm der Schweden, er ist nur als AWD-Version erhältlich, kann aber wahlweise mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder dem 8-Gangautomaten geordert werden. Top-Diesel ist der D5 mit Allrad, Automatik und 235 PS Leistung.

Volvo V60 als kleiner V90

Foto: Stefan Baldauf Nicht nett: Kleiner Autofahrergruß vom Volvo-Testfahrer. Wir winken zurück!

Wenngleich der Volvo V60 als Erlkönig noch stark getarnt ist, so zeichnen sich schon die nahezu waagerechte Dachlinie und die knackigen Überhänge ab. Am Heck sind die Volvo-typischen hochstehenden Leuchten zu erkennen, ein kleiner Spoiler thront mitsamt der dritten Bremsleuchte an der oberen Dachkante. An der Front zeigen sich die Scheinwerfer mit den T-förmigen LED-Leuchtbändern. Insgesamt wird der neue Volvo V60 das Design seinen großen Bruders widerspiegeln. Übrigens: Unklar ist, ob es den Volvo V60 auch als V60 Cross Country geben wird.

Kleine Anekdoten am Rande: Einer der Testfahrer trägt eine Jacke mit Saab-Logo, der Prototyp auf dem vereisten Heckfenster ein Opel-Logo. Was soll uns das sagen? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, was die Stinkefinger zu bedeuten haben, den beide Testfahrer unserem Fotografen entgegen recken.