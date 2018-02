Die Emissionen von Euro-5-Diesel lassen sich per Hardware-Update erheblich reduzieren. Laut ADAC liegen die Teile für NOx-Speicherkats und SCR-Systeme für viele Modell im Regal der Hersteller. Außerdem gibt es Nachrüstsysteme. Die hat der ADAC an gebrauchten Pkw und Transportern getestet. Ergebnis: Die NOx-Emissionen lassen sich damit so reduzieren, dass bei flächendeckender Nachrüstung die Emissionen des Straßenverkehrs um 25 Prozent sinken würden.

Der ADAC hat zwei ältere Gebraucht-Pkw, einen Opel Astra (J) und eine Mercedes B-Klasse (T245) sowie zwei weit verbreitete Transporter-Modelle, einen VW Bus T5 und einen Fiat Ducato, mit Prototypen-Nachrüstsätzen zur Reduzierung des Stickoxid-Ausstoßes (NOx) gemessen. Das Ergebnis hat der Club am 20.2. 2018 bekannt gegeben: Die NOx-Emissionen der Autos lassen sich durch ein nachgerüstetes SCR-System (Selective Catalytic Reduction) mit Harnstoffeinspritzung (Adblue) selbst bei ungünstigen Bedingungen um rund 50 Prozent verringern.

Kosten für Nachrüstsysteme ab 1400 Euro

Der ADAC hat dabei vier Systeme verschiedener Hersteller getestet: Die Mercedes B-Klasse erhielt ein System von Dr. Pley, der Opel Astra eines von TwinTec, wie es auto motor und sport an einem VW Passat getestet hat, der VW T5 wurde mit einer Abgasreinigung von Oberland Mangold versehen, und den Fiat Ducato hat der ADAC mit einem HJS-System upgedatet. Die Kosten für die Systeme liegen laut ADAC inklusive Einbau bei 1400 bis 3300 Euro. Die Vorher-Nachher-Vergleichsmessungen ermittelte der Club wie auto motor und sport mit mobilen Messgeräten (PEMS) im Straßenbetrieb inner- und außerorts ermittelt (Real Driving Emissions, RDE).

Ausgehend von den Testergebnissen hat der Automobilclub die Wirkung ausgerechnet: Würde man Euro 5-Diesel Pkw flächendeckend mit SCR nachrüsten, könnten die Emissionen des Straßenverkehrs um bis zu 25 Prozent sinken.

Stadtbusse mit enormem Einsparpotenzial

Aufschlussreich: Im Rahmen des Projekts wurde auch die Wirkung einer SCR-Nachrüstung an einem Stadtbus untersucht. Hier ist das Ergebnis noch eindrucksvoller: Die NOx-Emissionen von EURO-V-Stadtbussen lassen sich durch SCR-Nachrüstung um mehr als 95 % senken. Obwohl in der Stadt viel weniger Busse als Pkw unterwegs sind, könnten die Emissionen des Straßenverkehrs durch die SCR-Nachrüstung in diesem Fall regional um bis zu 3 Prozent verringert werden.

Am 22.2. Februar 2018 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, ob Städte wegen erhöhter Schadstoffwerte Fahrverbote verhängen dürfen. Ob die Ergebnisse die Nachrüstung von EU5-Dieseln als Alternative für Fahrverbote in Städten wie Stuttgart oder München ins Gespräch bringen kann, ist zweifelhaft. Denn einerseits gibt es viele EU6-Diesel, die erheblich mehr NOx emittieren, als es die strengen Grenzwerte vermuten lassen würden und zweitens würde eine flächendeckende Nachrüstung wohl länger dauern, als die entsprechenden Autos noch in Betrieb sind.

Im Bundes-Verkehrsministerium hatten sich offenbar vor der Bundestagswahl die Befürworter einer Hardware-Nachrüstlösung für Euro-5-Diesel durchgesetzt. „Der Spiegel“ berichtet seinerzeit, dass „externe Sachverständige Dieselmodelle darauf überprüfen sollen, ob die nachträgliche Ausstattung eines Katalysators mit einer Harnstoff-Einspritzung (sogenanntes AdBlue) technisch möglich und finanziell sinnvoll ist.“ Damit solle Druck auf Autohersteller ausgeübt werden, einen Nachrüstsatz anzubieten.

Umrüstung soll Diesel-Fahrverbote vermeiden

Die Einigung sei in einer von vier Arbeitsgruppen erzielt worden, die anlässlich des Dieselgipfels im August 2017 eingesetzt wurden. Es sei aber noch nicht klar, wer für die Nachrüstung bezahle. Ein Teil der Kosten könnte auf die Kunden abgewälzt werden. Verpflichtend wäre der Umbau nicht - aber es soll einen anderen Anreiz dafür geben - die „Aussicht, um Fahrverbote herumzukommen“, berichtet das Nachrichtenmagazin. Wegen erhöhter Stickoxid-Werte in der Luft drohen in einigen deutschen Städten ab 2018 Fahrverbote für Diesel, die nicht die Euro-6-Norm erfüllen. Mit einer Nachrüstung könnten Euro-5-Diesel auf Euro 6 gebracht werden und wären von Fahrverboten ausgenommen.

ADAC: Hardware-Lösungen möglich

Der ADAC ist die Ersatzteillisten einiger Hersteller durchgegangen und hat festgestellt: Bei Audi, BMW, Mercedes und VW liegen die Teile für eine bessere Abgasreinigung im Regal. Damit könnten einige Euro-5-Diesel per SCR oder NOx-Kat per Hardware-Update auf ein sauberes Abgasniveau gebracht werden.

„Das Argument, Autos könnten nicht mit wirksamen SCR-Systemen nachgerüstet werden, trägt zumindest für deutsche Hersteller überhaupt nicht“, sagt ADAC-Technikchef Reinhard Kolke. Viele gängige Diesel wurden schon vor Jahren gegen Aufpreis mit einer höherwertigen Abgasreinigung verkauft. „Diese Abgasreinigungssysteme liegen also im Ersatzteilregal, sind zugelassen und können verbaut werden“, sagt Kolke der ADAC Motorwelt. Und das sagen die Autohersteller:

BMW: eigenständige Euro-6-Modelle

BMW hat ab 2008 den 330d gegen Aufpreis als Euro-6-Version Blue Performance verkauft. Damit erfüllt der Sechszylinder-Diesel die Abgasnorm Euro 6. Auch 5er, 7er, X3, X5 und X6 konnten die Kunden gegen Mehrpreis mit Euro 6 bestellen, bevor sie ab September 2014 für neue Typzulassungen Pflicht wurde. BMW spricht von eigenständig entwickelten Pilotmodellen, die Technik könne nicht einfach nachträglich in die parallel im Markt angebotenen Euro 5 Serienmodelle „aus dem Ersatzteilregal“ verbaut werden. Neben einem erheblichen Aufwand würde das „auch eine Entwicklung, Absicherung und Neuzertifizierung bedeuten.“ Der Aufwand sei vergleichbar mit einer Umrüstung Heck- auf Allradantrieb, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. BMW argumentiert damit, dass für die Hardware-Umrüstung Entwicklungskapazitäten gebunden würden und die Effekte einige Jahre später greifen als jene von Software-Updates.

Mercedes: Motor nicht identisch

Foto: Hans-Dieter Seufert Den GLK 220 Diesel bot Mercedes parallel mit Euro 5 und Euro 6 an.

Mercedes hat drei Modelle parallel mit Euro-5- und Euro-6-Abgasnorm angeboten. Der E 220 CDI wurde knapp ein Jahr lang parallel mit beiden Abgasnormen produziert, jedoch sei der Motor nicht identisch. Theoretisch umrüsten ließe sich der GLK 220 CDI 4Matic, den es auch als 220 Bluetec 4Matic gab. Beide Varianten leisten 170 PS und sind identisch.

Der Aufwand ist jedoch erheblich: Die komplette Abgasanlage und die Motorelektronik müssten getauscht, ein Adblue-Tank samt Förderleitung eingebaut und die Reserveradmulde umgebaut werden. Die Teile würden ohne Einbau und Mehrwertsteuer 9.500 bis 12.000 Euro kosten.

Euro-6-Varianten waren „kein Renner“

Der Bluetec-GLK war zwischen 2012 und 2015 im Angebot, gekauft haben ihn weniger als zehn Prozent der GLK-Kunden. Das dritte Modell ist der E 350 CDI, den es in zwei Leistungsstufen gab: Mit Euro 5 leistete der Dreiliter-V6-Diesel 195 kW, die Öko-Variante mit 155 erfüllte Euro 6. Bei einem fast identischen Preis war der Euro-6-Diesel kein Renner. Eine nachträgliche Umrüstung erschwert allein schon die Tatsache, dass beide Diesel unterschiedliche Zylinderköpfe haben.

VW: zwei unterschiedliche Autos

Volkswagen antwortet auf die Frage nach der Möglichkeit des Umbaus eines Passat TDI auf die Technik des Blue TDI: „Es handelt sich um zwei verschiedene Fahrzeuge, es gibt gar keinen Nachrüstsatz.“ Die Abgasnachbehandlung und die Motorsteuerung seien komplett unterschiedlich, ein Umbau würde eine eigene Typzulassung benötigen. Der Grundmotor sei identisch. Laut VW sei der Umbau-Aufwand mit jenem von Diesel auf Benziner vergleichbar und damit nicht vertretbar. Auch der damals berechnete Aufpreis für den Blue TDI entspreche nicht dem, was heute ein Umrüstsatz kosten müsste – wenn es ihn denn gäbe.

Hermann: Hardware-Lösungen nötig

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann sagte der Süddeutschen Zeitung: „Die Software-Nachrüstung wird nicht reichen, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern.“ Der Grünen-Politiker Hermann gehe davon aus, dass es auch hardwareseitige Lösungen brauche und dieses Thema nach der Bundestagswahl angegangen werde.

Der Verband der Deutschen Automobilindustrie und einige Politiker hatten Hardware-Updates ausgeschlossen und als zu aufwendig bezeichnet.

Ergebnisse von Real-Abgastest Sprinter ist extrem sauber

Diesel mit SCR-Nachrüstung ab Werk

Die Aufpreise für die SCR-Systeme und NOx-Speicherkats lagen zwischen 1.190 und 1.990 Euro. Diese Preise entsprechen nicht den heutigen Ersatzteilpreisen für alle nötigen Komponenten wie SCR-Kat und Adblue-Tank. Sie heißen bei Audi Cleandiesel, bei BMW Blue Performance, bei Mercedes Bluetec und bei VW Clean TDI. Bei BMW handelt es sich um ein NOx-System, die anderen Hersteller nutzen einen SCR-Kat mit Harnstoffeinspritzung. Die Adblue genannte Lösung wird in den Abgasstrang eingespritzt und reduziert so den Stickoxid-Ausstoß.

Diesel mit Hardware-Nachrüstung ab Werk

Marke Modelle Bezeichnung Beispielmodell Aufpreis System Audi A4, A8 3,0 TDI Cleandiesel A4 Avant 3.0 TDI (2011) 1.350 Euro SCR BMW 1er, 3er, 5er, 7er, X3 20d, 30d Blue Performance 320d (2011) 1.190 Euro NOx-Speicherkat BMW X5, X6 30d Blue Performance X6 30d (2011) 1.990 Euro SCR Mercedes E, G, GLK, GL, M, R, S. 220 CDI, 250 CDI, 350 CDI Bluetec E 350 CDI (2011) 1.300 Euro SCR Volkswagen CC, Passat, Tiguan 2.0 TDI Blue TDI Passat 2.0 TDI (2009) 1.500 Euro SCR

