Nun kommt auch der kleinere Aston Martin Vantage mit dem 510 PS starken AMG-Biturbomotor. Der V8 röhrt los, klingt dabei aber so gar nicht nach AMG. Eine eiskalte Probefahrt in Nordfinnland.

Aston Martin-Modelle sind seit jeher Designerstücke. Das Problem: Laien konnten bisher kaum einen Einstiegs-Vantage vom Top-Vanquish unterscheiden. Das ändert sich jetzt mit dem neuen Vantage. Dessen Linienführung orientiert sich fortan stark am Sondermodell DB 10, den James Bond-Fans aus Spectre kennen. Kompakte Abmessungen: 4,47 Meter in der Länge, 1,94 Meter breit und 1,27 Meter hoch sowie viele Karbonteile zeigen, dass der Vantage nun mehr denn je ein richtiger Sportwagen sein will.

Frontpartie vom Vulcan inspiriert

Im V12-Renner mit 831 PS in Yas Marina 2:56 Min.

Der typische Aston Martin Grill wird wie beim Aston Martin Vulcan von Carbon eingerahmt und nur durch einen ausladenden Splitter von der Fahrbahn getrennt. Die Frontscheinwerfer des Vantage fallen im Verhältnis zur langen Haube sehr klein aus. Die Luftauslässe an den Seiten werden optisch durch schwarze Einsätze mit Wabenmusterprägung betont. Seitenschweller und Dach sind aus Sichtkarbon gefertigt. Die Schokoladenseite des Aston Martin Vantage ist das Heck, das in einem dezenten Bürzel endet und von einer durchgehenden LED-Leiste eingerahmt wird. Es gibt kein ausladendes Spolierwerk. Abtrieb wird lediglich durch besagtes Heckbürzel und den Unterboden samt gefällig geformtem Karbondiffusor erzeugt.

Aston Martin-CEO Andy Palmer positioniert den Vantage bewusst als echtes Fahrerauto für den „Weekend-Warrior“ – also ein Auto, dass am Wochenende auf der Rennstrecke zu Hause ist. Erklärter Gegner ist wenig überraschend der Porsche 911. Ganz nebenbei grenzen die Briten den Vantage damit vom Gran Turismo DB 11 ab, auf dessen Aluminiumchassis das Einstiegmodell aufbaut – Vom DB 11 stammen ansonsten nur Embleme und Türgriffe.

Leichter als DB 11 und AMG GT

Mit 1.530 Kilogramm Trockengewicht (plus geschätzten 70 Kilo Betriebsflüssigkeiten) ist der Aston Martin Vantage rund 100 Kilogramm leichter als der große Bruder mit V8 und wiegt sogar etwas weniger als der Antriebsspender AMG GT. Dessen Vierliter-V8-Biturbomotor wird zur Markteinführung 510 PS leisten. Später sollen wie beim AMG-Top-Modell mehrere Leistungsstufen folgen. Bis es soweit ist, wird das Antriebsmoment von 685 Newtonmetern Drehmoment per Achtgangautomatik von ZF an die Hinterräder weitergereicht. Ein elektronisches Sperrdifferenzial und Torque-Vectoring sollen für entsprechend guten Grip in Kurven sorgen. Da der Motor hinter der Vorderachse und das Getriebe vor der Hinterachse sitzt, soll der Vantage perfekt ausbalanciert sein.

Wir öffnen die langen Türen, die leicht nach oben schwenken. Der Innenraum ist deutlich fahrerorientierter gestaltet als im DB 11. Das leicht eckige, unten abgeflachte Lenkrad ist sehr kompakt geraten. Dahinter liegen gut erreichbare Aluschaltwippen. Die Sitzschalen sind straff gepolstert, umklammern den Fahrer mit breiten Wangen. Am Mitteltunnel sind lederne Kniepolster angebracht, die entsprechend der Körpergröße des Fahrers positioniert werden.

Infotainmentsystem von Mercedes

Digitale Cockpitinstrumente kennen wir aus dem DB 11. In der zerklüfteten Mittelkonsole liegen die Tasten für Fahrwerkskonfiguration und Automatik-Stufen. Hier ist genug Platz für einen Schalthebel, denn auch ein manuelles Getriebe von Oerlikon Graziano wird künftig wieder angeboten – die Italiener bauen unter anderem Doppelkupplungsgetriebe für McLaren. CEO Palmer plant bis zu 25 Prozent der Vantage-Modelle als Handschalter an die „Weekend-Warrior“ – also Kunden die am Wochenende gerne auf der Rennstrecke unterwegs sind – zu verkaufen. Dass die komplette Elektronikarchitektur für den Sportwagen von Daimler stammt, wird am freistehenden hochauflösenden acht Zoll Bildschirm samt Comand-Controller ersichtlich. Auch die Bedienung von Klimaanlage und Navi wurde nahezu 1:1 von den Stuttgartern übernommen, die fünf Prozent am Unternehmen halten.

Typisch Aston Martin ist der hochwertige Materialmix aus Lederhäuten und Alcantra die in Gaydon (England) in Handarbeit vernäht werden und sich in unzähligen Farben und Mustern frei konfigurieren lassen. Wer mehr Geld in den Innenraum investiert, bekommt allerdings nicht zwangsläufig mehr Luxus wie in den größeren Modellen, sondern Materialien die Gewicht sparen. So sind leichtere Teppiche (-3 kg), leichtere Alcantara-Bezüge statt Lederpolstern und Karbondekore erhältlich. Der Raum hinter den Passagieren wächst im Vergleich zum Vorgänger auf 350 Liter. Dass sollte zumindest für den Rennanzug samt Gepäck für den Ausflug zur Rennstrecke reichen.

V12-Biturbo und Vantage Roadster folgen 2019

Laut Aston-Boss Palmer ist auch ein V12 gesetzt. Das Aggregat mit Biturboaufladung wird auch im DB11 angebotenen und leistet dort 608 PS und 700 Newtonmeter. Natürlich gibt es auch eine offene Variante. Der Roadster wird ein faltbares Stoffverdeck erhalten.

Später folgt dann noch die besonders sportliche AMR-Version. Ab 2025 soll zudem jeder Aston Martin als Hybrid verfügbar sein, nur einen Plug-in-Hybriden wird es nicht geben. Zukunftsmusik ist momentan noch ein reiner Elektroantrieb, laut Andy Palmer (CEO) wäre die Plattform des Vantage schon jetzt voll elektrifizierbar. Das E-Knowhow soll übrigens aus dem eigenen Haus und nicht von Daimler kommen. In den Verkauf geht der Aston Martin Vantage ab Mai 2018 zum Basispreis von 154.000 Euro. Allerdings sollen schon rund 80 % der ersten Jahresproduktion ausverkauft sein.

Eine erste Fahrt mit dem Vantage auf Schnee und Eis

Drei Fahrmodi haben wir im Vantage vorgesehen, sagt Chief Engineer Dynamics Matt Becker. Wir stehen neben einem grüngelb tarnfolierten Vantage, die Konturen der Karosserie sind im Neonlicht nur zu erahnen. Nur eine dünne Betonwand und ein Rolltor trennt uns von der nordfinnischen Tundra. Heute sei es -12 Grad warm, hatte Matt vorher gescherzt, letzte Woche hätten sie -25 gehabt. Aber zurück zu den Fahrprogrammen. Denn im Unterschied zum eher GT-orientierter DB11 ist der neue Vantage sportlicher orientiert.

Also beginnt das Programmangebot beim Vantage bei Sport, den GT-Modus zum entspannteren Reisetempo gibt es nicht. Ich zeig dir mal den Kurs, sagt Matt, dann kannst du es selbst probieren. Wir steigen ein, das Rolltor rollt hoch, der Aston knirscht in den Schnee. Keine Spike, normale Winterreifen, erklärt der Entwicklungsingenieur.

Der Kurs führt nicht wie hier sonst üblich ausschließlich über einen zugefrorenen See. Er windet sich zwischen zerzausten Nadelbäumen hindurch und über kleine Hügel in tiefe Senken. Schneewände trennen ihn vom Unterholz, das ist ja beruhigend. Matt gibt Gas. Der V8 röhrt los, Programmschalter auf Track. Der Vantage hämmert ein metallischeres, helleres Achtzylinder-Donnern in die Tundra, nach AMG klingt das gar nicht. Auch das Absicht, sagen sie bei Aston Martin. Daher verpassten sie dem kleineren Aston eine komplett neue Auspuffanlage.

Der AMG-Motor klingt so gar nicht nach AMG

Matt wirbelt den Aston mit der Gelassenheit des Profis um den Kurs, warnt vor gefährlich glatten Ecken, denn Eis ist hier nicht gleich Eis. Fahrerwechsel: Etwas luftiger sitzt es sich als im Vorgänger, scheint es. Die Sitzposition ist entspannt, Instrumente und Bedienelemente bestens platziert, übersichtlich und einfach. Konzentration auf das Wesentliche. 510 PS und 685 Nm auf den Hinterrädern, eine Fahrbahn, deren Gripniveau zwischen festgefahrenem Schnee und Bobbahn variiert. Im Sport Plus-Modus tastet sich der Aston erst vorsichtig um den Kurs, untersteuert leicht beim Einlenken, ein leichter Gasstoß lässt das Heck umschwenken, bevor das ESP eingreift.

Eine spezielle Abstimmung für Eis und Schnee fehle, hatte Matt davor erklärt, daher griffen die Fahrhilfen eher zu früh als zu spät ein. Und im Trackmodus sei alles aus, hatte er hinzugefügt, bevor er ausstieg. Alles. Okay, auch das geht. Mit vorsichtigem Gasfuß und nicht zu wilden Lenkbewegungen geht es um den Kurs- Die Driftwinkel werden größer und das ein oder andere Mal touchiert der Aston mit Schnauze oder Heck eine Schneewand. Kein Problem, hieß es aus der Aston-Testcrew, passiert uns andauernd.

Viel zu schnell ist der Spaß vorbei, die Tester winken den Wagen von der Strecke. Was bleibt als Eindruck? Ein Trackmodus der wirklich alle Fahrhilfen deaktiviert, gut kontrollierbare Power, eine feine, direkte Sportwagenlenkung und ein rasch und zielsicher agierendes ZF-Achtgang-Automatikgetriebe.

Fazit

Kurz: ein überzeugender erster Auftritt des Vantage mit dem AMG-V8. Wie er wirklich geht? Das müssen wir auf gripfreudigerer Strecke erfahren.