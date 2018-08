Ferrari hatte den 488 schon als noch sportlicher zugeschnittenen Pista präsentiert. In Pebble Beach wurde jetzt die dazu passende Ferrari 488 Pista Spider-Variante präsentiert. Es ist zugleich das 50. Cabriomodell aus dem Hause Ferrari.

Natürlich baut der Ferrari 488 Pista Spider auf dem entsprechenden Coupé auf. Wie der normale offene 488 verfügt der Spider über ein elektrisch betätigtes Metallklappdach.

Auf der Antriebsseite kommt der aus dem Pista-Coupé bekannte 3,9 Liter große Biturbo-V8 zum Einsatz. Der leistet auch im Spider 720 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 770 Nm bereit. Damit soll der trocken im Bestfall 1.380 Kilogramm schwere Ferrari 488 Pista Spider in 2,85 Sekunden von Null auf Tempo 100 beschleunigen. Die 200 km/h-Marke soll nach 8 Sekunden geknackt werden können. Als Höchstgeschwindigkeit werden 340 km/h angegeben, das Leistungsgewicht des offenen Ferrari soll bei 1,92 kg/PS liegen.

Markante Rennlackierung

Optisch setzt sich der 488 Pista Spider durch eine charakteristische Rennlackierung, mit einem mittig über die gesamte Länge des Wagens laufenden dreigeteilten Farbstreifen in Szene. Farblich entsprechend abgesetzt sind auch die Lufteinlässe auf den hinteren Radläufen, die Seitenschweller, die Luftschächte vorn und Teile des Frontspoilers sowie der Heckdiffusor und Teile der Heckverkleidung. In den Radhäusern stecken 20 Zoll große Leichtmetallfelgen in Sternspeichenoptik. Optional sind außerdem einteilige Carbonfelgen erhältlich, die gegenüber den Alufelgen eine weitere Gewichtsreduzierung von 20 % erlauben.

Weniger Gewicht stand auch im Lastenheft für den Innenraum. Hier setzt Ferrari auf abgespeckte Komponenten und den großzügigen Einsatz von Carbonfasermaterialien und Alcantara. Teppiche wurden durch strukturierte Fußplatten aus Aluminium ersetzt und der Türgriff auf der Fahrerseite ist jetzt nur noch ein einfacher Gurt.

Preise für den neuen Ferrari 488 Pista Spider, der nur in einer limitierten Auflage gebaut werden wird, nannten die Italiener noch nicht.