Ferrari Roma stürzt in Fahrstuhlschacht Triggerwarnung - Verstörende Bilder

Ein Ferrari Roma in Palm Beach hat einen Totalschaden erlitten. In den Räumlichkeiten eines Händlers stürzte der Sportwagen den Aufzugschacht hinunter – und ja, diese Bilder tun weh.

Positiv formuliert war der Unfall in Palm Beach Glück im Unglück. Schließlich ist es "nur" ein Roma, der reif zum Ausschlachten auf dem Hinterhof liegt. Das Einstiegsmodell, erhältlich ab 213.000 Euro. Kein Schnäppchen, klar – es hätte aber auch ein Sondermodell treffen können, das locker das Doppelte kostet. Insofern – ach... was soll das? Wir können uns das nicht schönreden.

Folgendes ist passiert: Der Fahrzeug-Aufzug eines Händlers in Palm Beach, US-Bundesstaat Florida, hatte eine Fehlfunktion. Unglücklicherweise, während besagter Ferrari das Stockwerk wechseln sollte. In der Folge war der Sportwagen in die Tiefe gestürzt, mit dem Heck aufgeschlagen und senkrecht im Schacht stehen geblieben. Die eingetroffenen Kräfte der Palm Beach Fire Rescue hatten sich zunächst um das ausgelaufene Benzin gekümmert und schließlich mit mehreren Seilwinden die Überreste des Roma befreit. Ein Einsatz von vier Stunden.

Palm Beach County Fire Rescue Der abgestürzte Ferrari Roma ist mit dem Heck aufgeschlagen. Vier Stunden brauchten die Einsatzkräfte um den demolierten Sportwagen zu befreien.

Im Serienzustand beschleunigt der Roma in 3,5 Sekunden auf 100 km/h, dieser hat es nur auf 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat gebracht – und das nicht lange. Schade um den GT aus Bella Italia, aber immerhin ging hier kein limitiertes Modell zu Bruch. Immerhin: Ein paar Ersatzteile dürften rausspringen. Die Außenspiegel sehen noch ganz gut aus. Den Roma in voller Blüte können Sie sich in unserer Fotoshow oben im Artikel ansehen – garantiert unfallfrei.

Umfrage 17752 Mal abgestimmt Hätte ein La-Dolce-Vita-Auto wie der Ferrari Roma nicht einen V12-Motor gebraucht. Aber hallo, alles andere ist nicht unbeschwert und genussvoll genug. Auf gar keinen Fall - ein V8-Turbo ist heutzutage genug Dolce Vita. mehr lesen

Fazit

In absehbarer Zeit werden selbst Sportwagen-Hersteller gänzlich auf Elektro-Betrieb umstellen. Da schmerzt der Verlust eines so emotionalen Verbrenners gleich noch mehr. Immerhin handelt es sich beim verunfallten Ferrari nicht um ein limitiertes Sondermodell, sondern einen handelsüblichen Roma. So ein Ende hätten wir ihm aber trotzdem nicht gewünscht.