7-Zoll-Touchscreen dominiert den neuen Innenraum

Optional erhältlich ist das neue Entertainmentsystem UconnectTM HD Live mit 7-Zoll-Touchscreen sowie Apple Carplay und Android Auto für die Smartphone-Einbindung. Für eine stärkere Differenzierung der beiden in Design und Technologie unterschiedlichen Varianten des Fiat 500X wurden die Bezeichnungen geändert. Urban Look steht jetzt für die eleganteren Ausstattungsversionen Pop, Pop Star und Lounge. Die robuste Seite des Fiat 500X zeigt sich künftig in den Cross Look Versionen Cross und City Cross.

Im Innenraum selbst fällt vor allem die neue Tachoeinheit auf. Sie wirkt aufgeräumter und dank des vergrößerten TFT-Displays in der Mitte auch besser ablesbar. Das unten abgeflachte Lenkrad weicht einem klassisch runden Exemplar. Das Interieur ist in insgesamt sieben verschiedenen Farb- und Material-Versionen erhältlich.

Neue Scheinwerfer für Fiat 500X

Der neue Fiat 500X Cross ist von außen an seinem geänderten Unterfahr-Schutz, den in Alu-Optik lackierten Stoßfängern und neuen Scheinwerfereinheiten zu erkennen. Vorn strahlen auf Wunsch (bei Cross Plus Serie) Voll-LED-Scheinwerfer, hinten sind LED-Rückleuchten zu sehen. Auf Wunsch verfügt der Crossover über bis zu 18 Zoll große Leichtmetallfelgen. Gleichzeitig stehen dem Fiat-Kunden 14 Lackfarben inklusive der drei neuen Farben „Ivory“, „Techno Green“ und „Italia Blue“ zur Wahl.

Alle Motoren erfüllen Euro 6d-Temp

Das Besondere beim neuen Fiat 500X ist nicht zuletzt die Tatsache, dass alle angebotenen Motoren die Norm Euro 6d-Temp erfüllen. Bei den Benzinern stehen drei Aggregate parat: ein 1,0-Liter-Dreizylinder mit 120 PS und 190 Nm (mit manuellem Sechsganggetriebe und Frontantrieb), ein 1,6 Liter großer Vierzylinder mit 110 PS (mit manuellem Sechsganggetriebe und Frontantrieb) sowie ein 1,3 Liter großer Vierzylinder mit 150 PS und 270 Nm (Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe / Frontantrieb).

Seitens der Dieselmotoren stehen ein 1,3-Liter-Motor mit 95 PS und 200 Nm (Frontantrieb), ein 1,6 Liter großes Aggregat mit 120 PS und 320 Nm (manuelle Sechsgangschalter oder Doppelkupplungsgetriebe / Frontantrieb) und ein 150 PS / 350 Nm starker zwei Liter-Diesel zur Wahl. Hier sorgt eine Neungang-Automatik für die Kraftverteilung auf alle vier angetriebenen Räder.

Ab 17.490 Euro in der Urban-Version

Der aufgefrischte Fiat 500X Urban wird in Deutschland ab dem 15. September zu Preisen ab 17.490 Euro angeboten. Den Cross gibt es ab 19.190 Euro. Im Februar 2017 betrug der Preis der Basisausstattung Fiat 500X Pop noch 15.990 Euro.