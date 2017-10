Foto: Fiat Mit einem neuen Infotainmentsystem an Bord startet der Fiat 500X ins Modelljahr 2018.

Mit frischerem Look und neuen Technologien schickt Fiat den 500X ins Modelljahr 2018. Ab dem Ausstattungsniveau Pop Star trägt das Crossover-Modell serienmäßig das neue Entertainmentsystem UconnectTM HD Live mit 7-Zoll-Touchscreen sowie Apple Carplay und Android Auto für die Smartphone-Einbindung. Für eine stärkere Differenzierung der beiden in Design und Technologie unterschiedlichen Varianten des Fiat 500X wurden die Bezeichnungen geändert. Urban Look steht jetzt für die eleganteren Ausstattungsversionen Pop, Pop Star und Lounge. Die robuste Seite des Fiat 500X zeigt sich künftig in den Cross Look Versionen Cross und City Cross.

Im bereits Anfang 2017 erfolgten Facelift enthalten waren unter anderem eine Erweiterung der Motorenpalette auf weitere Ausstattungsvarianten, neue Karosseriefarben und frische Felgendesigns. Außerdem sank der Einstiegspreis um 1.000 Euro. Dazu gab es die neue S-Design-Version. Größte Neuheit: Der 1,9-Liter-Einstiegsbenziner mit 110 PS und einem maximalen Drehmoment von 152 Newtonmetern steht auch für die Varianten Cross und Cross Plus zur Verfügung, ist aber weiterhin nicht mit dem optionalen Allradantrieb kombinierbar.

Neue Farben für 500X

500X Cross und 500X Cross Plus bekamen zudem geänderte Unterfahr-Schutze, in Alu-Optik lackierte Stoßfänger und neue Tagfahrlichter. Die Farbpalette wurde um drei neue Lackierungen (beige, hellblau Metallic und Bronze Metallic) ergänzt. Beim 500X Lounge wurden serienmäßig neu designte 17-Zoll-Alufelgen montiert.

Die Ausstattungsvarianten Pop, Pop Star und Lounge bekamen eine überarbeitete Mittelkonsole sowie Stoffsitze, die bei Pop und Pop Star in anthrazit/schwarz bezogen sind. Für die Version Pop Star kam außerdem die Kombination anthrazit/Elfenbein dazu.

Der aufgefrischte Fiat 500X wird in Deutschland seit Februar 2017 ausgeliefert. Der Preis der Basisausstattung Fiat 500X Pop sank seinerzeit um 1.000 auf 15.990 Euro.

Fiat 500X auch als S-Design-Version

Kurz vor der Markteinführung Ende Juli gibt Fiat jetzt auch die Preise für den neuen Fiat 500X S-Design bekannt. In der Version mit 1,6 Liter-Benziner und 110 PS, kostet diese sportlichste Modellvariante des Crossover 19.890 Euro. Mit dem 170 PS starken 1,4-Liter-Turbomotor unter der Haube werden 27.890 Euro gefordert. Für Dieselfans hat Fiat einen Zweiliter-Vierzylinder mit Turboaufladung, Automatikgetriebe und 140 PS im Angebot. Hier starten die Preise ab 28.590 Euro.

Foto: Fiat Fiat bietet den 500X ab sofort auch im luxuriöseren S-Design an.

Der Fiat 500X S-Design kommt ausschließlich mit Vorderradantrieb und trägt 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, dunkel hinterlegte Bi-Xenon-Scheinwerfern, getönte Scheiben hinten sowie eine verchromte Blende für das Auspuffendrohr. Zum Paket S-Design für Exterieur und Interieur gehören unter anderem noch schwarze Details auf den seitlichen Schutzleisten, den Türgriffen, am vorderen Spoiler, den Einfassungen der Rückleuchten, dem Griff an der Kofferraumklappe sowie den Abdeckkappen der Außenspiegel. Darüber hinaus ist die Dachreling beim Fiat 500X S-Design im Cross-Look schwarz lackiert.

Dunkle Details bestimmen die Optik auch im Innenraum. Unter anderem die Ver­kleidungen von Armaturentafel, Mittelkonsole und Türen sind in Schwarz gehalten. Exklusive Kennzeichen des neuen Fiat 500X S-Design sind darüber hinaus kupferfarbene Logos „500“ auf der Armaturentafel und den Sitzbezügen.