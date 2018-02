Mit einem aufgefrischtem Design, verbesserten Komfort-Eigenschaften und einem erweiterten Angebot an Fahrer- und Sicherheits-Assistenzsystemen sowie in einer neuen Crossover-Variante namens Ka+ Active fährt der Kleinwagen Ford Ka+ ins neue Modelljahr.

Optisch ist der aufgefrischte Ka+ an seinem größeren Kühlergrill, neuen Wabengittern, den neuen Scheinwerfern sowie den serienmäßigen Nebelscheinwerfern zu erkennen. Mit einem eigenständigeren Look tritt der neue Ka+ Active an. Kennzeichen sind hier eine Dachreling, neu geformte Schürzen vorne und hinten mit schwarzen Unterteilen und angedeuteten Unterfahrschutzelementen, Seitenschwellern in Schwarz mit silberfarbenem Einsatz sowie Radkastenverkleidungen in Schwarz. Dazu gesellen sich eine um 23 mm angehobene Bodenfreiheit und 15-Zoll-Leichtmetallfelgen. Das Active-Interieur setzt auf spezielle Sitzbezüge, ein Multifunktions-Lederlenkrad, einen schwarzen Dachhimmel sowie robuste Sonderfußmatten.

Zwei neue Motoren für den Ford Ka+

Für mehr Komfort in allen Ka+-Modellen sollen eine neue Fahrwerksabstimmung sowie neue Türdichtungen sorgen. Zur Serienausstattung aller Ford Ka+ gehören künftig Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, elektrisch einstellbare Außenspiegel, Berganfahr-Assistent, Geschwindigkeitsbegrenzer und ein System gegen Falschbetankungen. Zu den neuen Optionen zählen unter anderem ein Motor-Startknopf und das sprachsteuerbare Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3.

Neu sind auch der 1,5 Liter große Turbodiesel mit einer Leistung von 95 PS und 215 Nm Drehmoment sowie der Dreizylinder-Turbobenziner mit 1,2 Liter Hubraum, der mit 70 und 85 PS angeboten wird.

Der neue Ford Ka+ ist nun in vier Ausstattungsvarianten lieferbar: „Trend“, „Cool & Connect“, „Black & White“ sowie „Active“. Bestellbar ist die Baureihe voraussichtlich ab März. Der Einstiegspreis liegt bei 9.990 Euro.