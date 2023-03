Galpin Mustang mit Stahl-Klappdach Wenn Focus CC und Mustang ein Kind hätten

Fahrzeuge mit faltbarem Stahlverdeck sind aus den Portfolios der Hersteller verschwunden. Der VW Eos, der Mercedes SLK und die gesammelten CC-Varianten von Renault Mégane, Peugeot 208 oder Ford Focus sind Geschichte. Einzig der Mazda MX-5 RF bietet noch ein versenkbares Hardtop, allerdings tritt er als Targa-Modell und nicht als waschechtes Cabrio auf. Das Coupé-Cabriolet ist also zum Segment mit Seltenheitswert geworden – und diesem Umstand setzt US-Tuner Galpin die Raritäten-Krone auf.

Galpin Auto Sport (kurz GAS) hat 2010 einen Ford Mustang für die Tuningmesse Sema in Las Vegas umgebaut. Während die Modifikationen am Blechkleid so dezent ausfallen, dass sie beinahe als Originalteile durchgehen, sitzt der eigentliche Hingucker obenauf. Ein elektrisch bedienbares Metall-Klappdach verwandelt den Ponycar-Bestseller in ein exklusives Einzelstück.

Schnäppchen mit geringer Laufleistung

Dass man sich beim genauen Hinschauen etwas an oben genannten Focus CC erinnert fühlt, behalten wir mal für uns. Das Auto selbst emanzipiert sich durch seinen per Flowmaster-Abgasanlage angedickten V8-Sound von dieser despektierlichen Behauptung.

Ob gefällig oder nicht, mindestens einen Fan hat der Umbau gefunden. Zuletzt wurde der Galpin-Mustang auf der Online-Plattform Bring A Trailer zum Kauf angeboten und hat nun für umgerechnet rund 41.000 Euro den Besitzer gewechselt. Ein Schnäppchen, mit Blick auf Exklusivität und die geringe Laufleistung von weniger als 1.500 Kilometern. Auch wenn die individuelle Freude darüber sicher groß ist; eine Renaissance der Klappdach-Cabrios wird das neuerliche Auftauchen des Unikats wohl nicht zur Folge haben.

Fazit

Ein Mustang als Klappdach-Cabrio? Gibt es – aber nur ein Mal. US-Tuner Galpin Auto Sports realisierte den Umbau 2010 für die Tuning-Messe Sema. Jetzt wurde das Unikat für umgerechnet 41.000 Euro verkauft.