McLaren Speedtail zu verkaufen Als Gebrauchter teurer denn als Neuwagen

War da jemand auf das schnelle Geld aus? Handelt es sich um einen Notverkauf? Oder entsprach das Auto doch nicht den Ansprüchen des Erstbesitzers? Diese Fragen kommen einem in den Sinn, wenn man sich mit einem Auto-Inserat beschäftigt, dass derzeit auf der Luxusartikel-Verkaufs-Website "JamesEdition" präsentiert wird. In Wentorf bei Hamburg steht ein wahrhaftiger McLaren Speedtail zum Verkauf – für schlappe 3.990.000 Millionen Euro.

Hamid Tailor Made GmbH / JamesEdition Dieser McLaren Speedtail steht aktuell in der Nähe von Hamburg zum Verkauf.

Dazu muss man wissen: Als die Auslieferung des Highspeed-Briten Anfang 2020 startete, lag dessen Basispreis bei 1,75 Millionen Pfund. Nach damaligem Wechselkurs und mit 19 Prozent Mehrwertsteuer waren das etwa 2,37 Millionen Euro. Der Verkäufer erhofft sich also eine Rendite von rund 70 Prozent in nicht einmal einem Jahr – ein derart lukratives Geschäft findet man selten in der Wirtschaftswelt.

Der Tachostand? 125 Kilometer!

Der satte Gebrauchtwagen-Aufschlag bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass der Speedtail ihn nicht wert wäre. Auf Bestellung bei McLaren ist er jedenfalls nicht mehr zu bekommen: Als der Sportwagen-Hersteller das dreisitzige Hypercar, das als legitimer F1-Nachfolger gilt, 2016 vorstellte, soll die 106 Exemplare umfassende Kleinserie ruckzuck ausverkauft gewesen sein. Zudem scheint der Erstbesitzer auf sein Auto achtgegeben zu haben, und viel gefahren ist er damit nicht: Der Tachostand beträgt 125 Kilometer.

Hamid Tailor Made GmbH / JamesEdition Der Koffer passt maßgenau ins vordere Gepäckabteil - und farblich zum Auto.

Obendrein dürfte der Käufer einiges an Extrageld in die Ausstattung investiert haben. Zumindest die Lackierung trägt eine sehr individuelle Note: Das Grün dunkelt von vorne nach hinten ab und geht mit der Akzentfarbe Orange, die außen an Frontspoiler, Rädern, Seitenschwellern sowie am Heckdiffusor zu sehen ist, eine ungewöhnliche Symbiose ein. Innen findet sich die knallige McLaren-Erkennungsfarbe an den Sitzen, den Gurten und am Lenkrad. Und das Grün präsentiert auch der auf's vordere Gepäckabteil maßkonfektionierte Karbon-Koffer.

V8-Hybrid mit 1.050 PS

Technisch scheint sich der McLaren Speedtail im Serienzustand zu befinden. Die Systemleistung des Hybridantriebs gibt der Verkäufer mit 1.050 PS an, die Höchstgeschwindigkeit mit 402,3 km/h und die Beschleunigung von null auf 299 km/h mit 12,8 Sekunden. Beeindruckende Werte, die einen selbstbewussten Preis rechtfertigen. Aber knapp vier Millionen Euro? Das müssen sich potenzielle Käufer ganz genau überlegen.

Umfrage 909 Mal abgestimmt Finden Sie es in Ordnung, Edel-Sportwagen nach kurzer Zeit mit großem Gewinn weiterzuverkaufen? Ja. Jeder kann mit seinem Eigentum machen, was er will. Nein. Das macht tolle Autos zu Spekulationsobjekten. mehr lesen

Fazit

Es ist natürlich verlockend, hochexklusive und hochpreisige Hochleistungs-Sportwagen nach kurzer Zeit mit sattem Gewinn weiterzuverkaufen. Das birgt jedoch eine Gefahr: Sollte der Erstbesitzer künftig erneut einen limitierten McLaren-Neuwagen haben wollen, lässt der Sportwagen-Hersteller vielleicht lieber andere Käufer zum Zug kommen. Vor allem Ferrari ist hier für sein sehr restriktives Verhalten bekannt. Denn bekanntlich mögen es die Edelmarken nicht, wenn mit ihren Produkten schnelles Geld gemacht werden soll.