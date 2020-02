Gebrauchtwagen mit wenig Kilometern Früher Ladenhüter. Heute empfehlenswert?

Januar und Februar sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt eher ruhige Monate; trotzdem oder gerade deshalb gibt es auch jetzt interessante Schnäppchen. Schauen wir doch einmal nach Modellen, die neu keine Topseller waren, und suchen gezielt nach niedrigen Kilometerständen. Diese Kombination ist gar nicht so selten, selbst bei Typen mit mehr als 10 oder 15 Jahren auf dem Buckel. Doch Vorsicht, nicht alle Kurzstrecken-Könige sind ihr Geld wert – denn wenige Kilometer heißt nicht automatisch keine Mängel. Zu alte Reifen sind in dieser Kategorie ebenso häufig anzutreffen wie rostige Bremsscheiben oder nicht gewechselte Zahnriemen. Womit wir beim Wartungsstau allgemein angelangt wären. Wann wurde zuletzt die Bremsflüssigkeit gewechselt? Sie sollte nicht älter sein als zwei Jahre. Ähnliches gilt für das Motoröl.

Bei alledem hilft auch ein bisschen gesundes Misstrauen: Passen die Angaben zum Zustand und zum Scheckheft? Liegt keines vor, kann ein Blick auf die Scheinwerfer helfen: Sehen sie aus wie sandgestrahlt und zieren zahlreiche Steinschläge die Motorhaube, spricht dies eher für einen Dauerläufer als für einen Kilometer-Knauserer.

Citroën C6

Achim Hartmann Citroën C6 V6 HDi 205 mit Klimaautomatik, ab 41.500 km Laufleistung im Netz: Mit dem 204 PS starken V6-Diesel ist der 4,9 Meter lange C6 adäquat motorisiert, auf der Langstrecke ist der große Gleiter zu Hause. Preise ab 18.000 Euro.

Große Citroën waren seit jeher erste Wahl für Individualisten. Der C6 (2005–2012) mit Hydrac- tive-3+-Federung, bei der stickstoffgefüllte Kugeln die Rolle der Stahlfedern übernehmen, war keine Ausnahme. Eine hochwertige und meist nahezu komplette Ausstattung machen ihn reizvoll. Die komplexe Elektronik kann im Alter schwächeln, ebenso die Klimaanlage. Die Wartung der C6-Hightech erfordert eine sehr erfahrene Werkstatt. Mit dem 204 PS starken V6-Diesel ist der 4,9 Meter lange C6 adäquat motorisiert, auf der Langstrecke ist der große Gleiter zu Hause

Jeep Commander

Hans-Dieter Seufert Jeep Commander 5.7 HEMI mit Quadra-Drive-II-Allrad, ab 33.000 Laufleistung im Netz. Mit dem 326 PS starken V8 ist der Commander zwar kein CO2-Wunder, entschädigt aber mit 3,5 Tonnen Anhängelast und gutem Fahrkomfort. Preise ab 22.000 Euro.

Wenn ein Jeep Grand Cherokee eben doch nicht genug Platz bietet, ist der kastenförmigere Commander (2006–2010) die richtige Wahl, bietet er doch üppige Platzverhältnisse und drei Sitzreihen. Dass er in Europa nicht zum Bestseller wurde, mag auch an der Optik gelegen haben; mit 4,79 Metern Länge ist er aber gerade so lang wie heutige Mittelklasse-Kombis und bietet dabei enorm viel Auto und Zugkraft fürs Geld. Ab 33.000 km laufleistung im Netz.

Lancia Musa

Lancia Lancia Musa 1.4 16V mit Handschaltung, ab 25.000 Laufleistung im Netz. Ein praktischer Schönling für die Stadt, in dem vier Erwachsene überraschend gut unterkommen – bei nur 3,98 Metern Außenlänge. Preise ab 7.900 Euro.

Exotische Marke und exotisches Konzept (Mikro-Van): Mit dieser Kombination konnten sich nur wenige deutsche Kunden anfreunden. Dabei vereint der Musa (2004–2007) viele Stärken: großes Platzangebot auf kleiner Grundfläche, exquisite Materialien im Interieur, hohe Variabilität (verschiebbare Rückbank) und sparsame Motoren. Im Alter reagiert die Servolenkung allergisch auf einen schwachen Starter-Akku, sonst gilt der Musa als wenig anfällig.

Mazda RX-8

Mazda Mazda RX-8 Challenge mit Zweischeiben-Wankelmotor, ab 19 000 km Laufleistung im Netz. Ein ungewöhnlicher Sportwagen mit Wertsteigerungspotenzial, dessen Motor von der Drehzahl lebt, ideal für flotte Sonntagsrunden. Preise ab 12.000 Euro

Technisch ein Leckerbissen mit Zweischeiben-Wankel und 193 oder 231 PS, praktisch mit vier Türen und 2+2-Sitzkonfiguration und gesegnet mit einem Fahrwerk, das Sportfahrern Freudentränen in die Augen treiben kann (2003–2009). Allein der Ölverbrauch von 0,6 bis 0,8 l/1000 km und der damit verbundene Zwang zur Kontrolle mit dem meterlangen Peilstab sprechen gegen diesen Sportler. Und möglicherweise auch der Verbrauch von um die 14 l/100 km.

Opel Signum

Opel Opel Signum 3.2 V6 mit Automatikgetriebe, ab 46 000 km Laufleistung im Netz. Auf 4,63 Metern Länge bietet der Signum vier Einzelsitze für besten Langstreckenkomfort. Er ist dazu praktisch wie ein Kombi. Preise ab 10.000 Euro.

Von vorne ein Vectra C, von der Seite ein Steilheck und insgesamt ein Raumwunder – so viel Platz wie ein Signum (2003–2008) bietet sonst nur ein Fullsize-SUV. Im Fond reist es sich äußerst kommod, Platz für Gepäck ist ausreichend vorhanden. Der große Opel spielt, vor allem mit Sechszylinder, überzeugend die Rolle des komfortablen Reisewagens. Wenn im Alter die Zentralverriegelung spinnt, kann eine fast leere Schlüsselbatterie die Ursache sein.

Smart Roadster

Smart Smart Roadster 60 kW mit Hardtop, ab 16 000 km Laufleistung im Netz. Gerade einmal 3,43 Meter lang, gehört der Smart Roadster zu den Mini-Sportlern. Auf der Landstraße kann er aber Maxi-Spaß bereiten. Preise ab 7.800 Euro.

60 kW oder 82 PS klingen nach wenig – stecken sie in einem Smart Roadster (2003–2005), bringen sie viel, nämlich Fahrspaß, nur getrübt vom trägen Getriebe. Das Platzangebot ist für Großgewachsene erstaunlich gut. Bei den Modellen mit flachem Kofferraumdeckel (Spitzname: Wickeltisch) reicht der Gepäckraum für eine vergnügliche Wochenendtour. Während der Probefahrt eine Waschstraße aufsuchen, Smart-Roadster-Dächer sind selten wasserdicht.