Die Elektro-Limousine Sibylla zeigt sich mit einer langezogenen Silhouette und tiefliegender Nase mit einem hohen Heck. Sie ist fünf Meter lang und 1,48 Meter hoch. Das Greenhouse erhebt sich nur wenig über den Karosseriegrundkörper. Das Dach verläuft in einem sanften Bogen bis weit ins Heck. Am Bug reckt die Limousine eine Spoilerlippe hervor, am Heck findet sich ein großer Diffusor.

Glaskuppel fährt nach vorne

Foto: GFG Style Die Sibylla-Limousine misst fünf Meter in der Länge und ist nur 1,48 Meter hoch.

Die Frontschürze scheint ein einziges Kühlermaul zu sein. Darüber verstecken sich ultraschlanke LED-Scheinwerfer. In den vorderen Kotflügel sind Entlüftungsöffnungen zu sehen. In der Motorhaube zeichnen sich schmale Schlitze ab, die den Blick zur großen Windschutzscheibenkuppel lenken. Sie wird erst über den Köpfen der vorderen Passagiere von einem schwarzen und kaum sichtbaren Bügel unterbrochen. Der Zustieg für die Frontpassagiere ist spektakulär: Die gesamte Kuppel, die sich bei starken Sonnenlicht dunkel färbt, gleitet über die Motorhaubenschlitze nach vorne und gibt den Zustieg über die Türen frei. Die beiden hinteren Passagiere kommen ebenfalls in den Genuss eines weiteren gläsernen Dachelements. Hingucker: die hinteren Türen ziehen sich weit nach oben in die C-Säule. Auch hier klappen die Glaselemente hoch.

Sibylla mit vier E-Motoren

Wenngleich die Glaskuppel der Sibylla einen großen Rundumblick gewährleistet, so kommen doch eine 180 Grad Seiten- und eine Rückwärtskamera zum Einsatz. Im Innenraum gibt es Platz für vier Passagiere auf vier Einzelsitzen, die mit Poltrona Frau-Leder bezogen sind. Da der Kardantunnel entfällt, ist der Innenraumboden komplett flach. Der Fahrer greift in ein Jet-Lenkrad und schaut auf ein Display, das sich über die komplette Breite zieht.

Die 75 kWh-Batterie des rein elektrischen Antriebsstrangs (zwei Elektromotoren an jeder Achse) kann auch als Energiequelle für externe Anwendungen genutzt werden. So kann der GFG Style Sibylla von Giugiaro auch temporär beispielsweise ein Haus mit Energie versorgen oder als Puffer dienen. Natürlich bringt die Studie auch autonome Fähigkeiten mit, auf ein Lenkrad wollte Giugiaro aber aus Stylinggründen dennoch nicht verzichten.