Fließ-Heck-Powertrimm: H&R Sportfedern für den Audi RS 7

Massig verbreitert, furchteinflößende Front und noch furchteinflößenderer Antrieb: Der Audi RS 7 ist die dunkle Macht, immer, auch in Grau!

Diesem ultimativen Viertürer noch ein Quäntchen mehr an Sportlichkeit abzuringen ist schon eine Herausforderung – und mit den jetzt lieferbaren H&R Sportfedern aber sowas von gelungen! Der Fahrzeugschwerpunkt des Boliden konnte um 35 Millimeter vorne bzw. 30mm an der Hinterachse abgesenkt werden. So reduziert sich die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven spürbar gegenüber der Serie, das Einlenkverhalten wird noch etwas direkter. Dennoch bleiben Fahrkomfort und Zuladung auf Serienniveau. Die Optik lässt ebenfalls keine Wünsche offen!

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträdern millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten und sorgen für den perfekten Radstand.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

H&R Fahrwerkskomponenten für den Audi RS7 Sportback, Typ F2,

nur mit RS-Sportfahrwerk plus und Dynamic Ride Control (DRC), ab Baujahr 2019

Sportfedern

Art.Nr.: 28640-1

Tieferlegung: VA 35 mm / HA 30 mm

Preis (UVP): 505,42 Euro inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 16 mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 92,54 Euro inkl. 19% MwSt.

www.h-r.com