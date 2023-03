Anzeige Fahrzeug-Gewicht erfolgreich kaschiert: H&R Sportfedern für den Skoda Enyaq Coupé iV RS

Der stärkste Skoda der neueren Firmengeschichte bringt es auf satte 299 PS. Dass die elektrischen Ursprungs sind und sich eindrucksvoll auf alle Viere verteilen, macht die Angelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes nur noch spannender. Das Enyaq Coupe iV RS beamt sich regelrecht in die Sprint-Disziplin und irgendwas um die 6,0 Sekunden auf 100 ist aller Ehren wert. Optik Klasse, Verarbeitung gefällt – doch das Trägheitsmoment des elektrisch typischen hohen Gewichts lässt Kurvenspaß vermissen. Abhilfe schafft der neue H&R Tieferlegungssatz. Der setzt da an, wo das serienmäßige Adaptiv-Fahrwerk an seine Grenzen gerät und eliminiert die Wankbewegungen der Karosserie in schnellen Kurven.

So fährt der E-Skoda nicht nur besser und sicherer, die reduzierte Bodenfreiheit sorgt auch optisch für einen satten Stand. Dank der präzisen Feinabstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer bleibt der Fahrkomfort natürlich uneingeschränkt langstreckentauglich.

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R Social Media Kanälen:

FACEBOOK ➤ https://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk

INSTAGRAM➤ https://www.instagram.com/hrspezialfedern/

TWITTER ➤ https://twitter.com/hrspezialfedern

YOUTUBE ➤ https://www.youtube.com/user/hrspezialfedern

H&R Fahrwerkskomponenten für Skoda Enyaq Coupe iV RS, Typ NY inkl. adaptiver Dämpfung

ab Baujahr 2022

Tieferlegungsfedern

Art.Nr.: 28625-3

Tieferlegung: VA 35 mm / HA 35 mm

Preis (UVP): 393,16 EUR inkl. 19 % MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 16 mm (pro Achse)

Preis (UVP): 104,11 EUR inkl. 19 % MwSt.

www.h-r.com