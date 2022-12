Anzeige À la bonne heure: H&R Sportfedern für die Peugeot 308 Modelle

Schick, schick, was die Peugeot-Designer da mit der neuen 308-Generation auf die Beine gestellt haben. Außen wie innen geht’s ansehnlich her, die niedrige Dachführung sehr ansehnlich und spätestens, wenn ein Satz der neuen H&R Sportfedern an Bord ist, sind neidische Blicke des wohlfeilen Publikums garantiert.

Doch nicht nur die Optik gewinnt aufgrund der dezenten Tieferlegung. Der damit einhergehende abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierte Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel. Der Fahrkomfort hingegen bleibt langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

H&R-Komponenten für Peugeot 308 III, Typ F, nicht für Elektro-/Hybridversionen, ab Baujahr 2021

Sportfedern für Schrägheck-Modelle

Art.Nr.: 28590-1

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 307,02 Euro inkl. 19 % MwSt.

Sportfedern für Kombi-Modelle

Art.Nr.: 28590-2

Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 307,02 Euro inkl. 19 % MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 20 mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 121,62 Euro inkl. 19 % MwSt.

www.h-r.com