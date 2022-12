Anzeige Fahrspaß präzisiert: H&R Stabilisatoren für Tesla Model 3

Auch bei "Stromern" kann man an der Performanceschraube drehen. Wenngleich die Akkus motorseitig Grenzen setzen, beim Fahrwerk geht was. So sorgen die exakt auf die Tesla-Fahrwerksgeometrie abgestimmten H&R Sportstabilisatoren für reduzierte Karosseriebewegungen und eine präzisere Radführung. Der Fahrkomfort bleibt nahezu unverändert, ebenso wie die Bodenfreiheit des Fahrzeugs. Zudem sind die Stabilisatoren wahlweise nur vorne oder an beiden Achsen zu verbauen.

Natürlich lassen sich die Stabilisatoren aber auch mit H&R Tieferlegungsfedern, ebenso wie mit Komponenten anderer Hersteller kombinieren.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind zu 100 % Made in Germany!

H&R Fahrwerkskomponenten für Tesla Model 3, Typ 003, 2WD + 4WD, inkl. Performance, ab Baujahr 2017

Stabilisator nur Vorderachse

Art.Nr.: 33659-1

Durchmesser: VA 30 mm

Einstellbar: 2x

Preis (UVP): 352,94 Euro inkl. 19 % MwSt.

Stabilisator Set VA/HA nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem HA-Stabilisator

Art.Nr.: 33659-2

Durchmesser: VA 30 mm / HA 21 mm

Einstellbar: VA 2x / HA 2x

Preis (UVP): 656,52 Euro inkl. 19 % MwSt.

Stabilisator Set VA/HA inkl. Nachrüstsatz, nur für Fahrzeuge ohne serienmäßigen HA-Stabilisator

Art.Nr.: 33659-3

Durchmesser: VA 30 mm / HA 21 mm

Einstellbar: VA 2x / HA 2x

Preis (UVP): 700,91 Euro inkl. 19 % MwSt.

