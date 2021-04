Anzeige Mit Hochspannung erwartet: H&R Sportfedern für den VW Golf GTE

Als Alternative zum konventionellen GTi bietet Volkswagen seit kurzem die Hybridversion GTE an. Öko-sozialverträglich treffen 150 Turbo-PS auf 95 zusätzliche Elektropferde und sorgen für satten System-Vortrieb. 6,5 Sekunden für den Spurt auf 100 und 225 km/h Topspeed stehen nicht gerade für "beschaulich".

Mit dem jetzt lieferbaren H&R Sportfedersatz gewinnt der Fahrspaß noch einmal deutlich!

Reduzierte Karosseriebewegungen und ein noch direkteres Einlenkverhalten sind das Ergebnis des abgesenkten Schwerpunktes (minus 55 Millimeter). Dank der präzisen Adaption der Federelemente auf die Serien-Dämpfer bleibt der Fahrkomfort dennoch Langstreckentauglich. Und last but not least: Auch optisch steht dem GTE die Maßnahme gut zu Gesicht!

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Infos auch auf den H&R Social Media Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für VW Golf VIII GTE + e-Hybrid, Typ CD,

inkl. adaptiver Dämpfung, inkl. Sportfahrwerk, ab Baujahr 2020

Sportfedern für Fahrzeuge bis 1.000 kg VA-Last,

Art.Nr.: 28639-5 Tieferlegung: VA / HA 55 mm

Preis (UVP): 354,62 EURO inkl. 19% MwSt.

Sportfedern für Fahrzeuge ab 1.001 kg VA-Last,

Art.Nr.: 28639-6 Tieferlegung: VA / HA 55 mm

Preis (UVP): 354,62 EURO inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 60mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 44,83 EURO inkl. 19% MwSt.

