Hamann hat für den BMW 5er (G30/31) ein Aerodynamikpaket entwickelt, das optisch Anleihen beim Motorsport nimmt. Der Spoilersatz reicht von einer Lippe für die Frontschürze über Schwelleraufsätze bis hin zu Spoilern für Dachkante und Heckdeckel sowie eine Heckschürze in Diffusoroptik. Das Programm ist sowohl für die Limousine G30 als auch für den Touring genannten Kombi mit dem internen Kürzel G31 erhältlich.

Zwei Spoiler-Varianten bietet Hamann an: Elegance soll eher dezent sein, während „die Sportivo-Variante für den angriffslustigen und selbstbewussten Look steht“, informiert der Laupheimer BMW-Tuner. Direkt aus dem Motorsport kommen – zumindest optisch – Lufteinlassblenden und Heckwinglets.

Karoserie: tiefer

Die Karosserie legt Hamann mit kürzeren Fahrwerksfedern um 30 Millimeter tiefer – ein erster Schritt, die Radhäuser besser zu füllen. Ein zweiter Schritt sind – logisch – größere Räder: Bis zu 21 Zoll messen die Räder der Anniversary Evo Black Line im Durchmesser. An der Vorderachse werden Reifen der Größe 255/30, an der Hinterachse Reifen der Größe 295/25 montiert. Spurverbreiterungen stellen die Räder weiter nach außen, so dass sie optisch in einer Linie mit dem Radlauf abschließen.

Innen: Leder und Alcantara

Wer das Interieur verändern möchte, kann Pedale und Fußstütze aus Aluminium montieren lassen. Die Sitze bekommen Kopfstützen mit Leder-Alcantara-Applikationen. Umgebaut wird der 5er beim Tuner in Laupheim oder einem der Partnerbetriebe.

Mehr Leistung für den 520d

Die Leistung des 520d steigert Hamann von 190 auf 220 PS. Das Drehmoment steigt von 400 auf 460 Nm bei 1.800 bis 2.200/min. Damit liegt das Drehmomentmaximum zwar höher, aber auch in einem etwas schmaleren Drehzahlbereich an. Ergänzend zur Leistungssteigerung gibt es eine Sportabgasanlage mit vier eckigen Endrohren.