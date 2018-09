Mertens Nachfolge tritt Hans-Joachim Rothenpieler (61) zum 1. November an. Rothenpieler war seit Anfang 2016 Leiter des Qualitätsmanagements im VW Konzern und ist seit über 30 Jahren auf in verschiedenen Führungsfunktionen im Volkswagen Konzern tätig.

Keine leichte Situation für Audi: Peter Mertens ist inzwischen der fünfte Audi-Entwicklungsvorstand in Folge, der dieses Amt nur kurz ausführte. Zuvor war der strategisch wichtige Posten durch Querelen und die Diesel-Krise auch jeweils nur kurz besetzt.

Fünf Entwicklungsvorstände in kurzer Zeit

Foto: Audi Peter Mertens kam von Volvo zu Audi und war seit Mai 2017 im Amt.

Seit 2012 findet die Ingolstädter „TE“ keine Ruhe: Michael Dick war von Januar 2007 bis August 2012 Chef über den Bereich Forschung und Entwicklung. Ihm folgte Wolfgang Dürrheimer, der den Posten von September 2012 bis Ende Juni 2013 bekleidete. Im Juli 2013 kam Ulrich Hackenberg als Chef-Entwickler und schied – bereits beurlaubt – Ende Dezember 2015 offiziell aus. Dann folgte Stefan Knirsch, ein von Mercedes abgeworbener Motorenspezialist, trat die Stelle im Januar 2016 an und legte sein Amt im September 2016 mit sofortiger Wirkung nieder, nachdem er im Diesel-Skandal schwer belastet wurde.

Es folgten sieben Monate „Pause“, da Mertens sich nicht so schnell von seinem vorherigen Arbeitgeber Volvo lossagen konnte – er trat sein Amt im Mai 2017 als fünfter TE-Vorstand in Folge seit 2012 an.

Ein Sauerländer tritt die Nachfolge von Peter Mertens an

Hans-Joachim Rothenpieler wurde am 10. August 1957 in Plettenberg im Sauerland geboren. Er studierte Maschinenbau an der Universität Siegen und begann seine berufliche Laufbahn in der Aggregate-Konstruktion bei Daimler. Nach zwei Jahren wechselte Rothenpieler 1986 in den VW-Konzern. 1995 übernahm er die Leitung der Pkw-Gesamtfahrzeugentwicklung bei Skoda und wurde im Jahr 2000 in den Vorstand bei Rolls-Royce und Bentley Motor Cars für den Bereich Technische Entwicklung berufen. 2007 übernahm er die Leitung der Qualitätssicherung im Volkswagen Konzern.

2010 wurde er zum Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Sachsen GmbH berufen, wo er gleichzeitig auch Chef der Standorte Zwickau, Chemnitz und der Gläsernen Manufaktur in Dresden war. 2014 übernahm Rothenpieler den Posten als Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. Rothenpieler ist Vater von drei Töchtern und passionierter Oldtimer-Rallye-Fahrer.