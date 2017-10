Android-User aufgepasst: Die digitale Ausgabe von auto motor und sport gibt es auch für Android-Tablets und -Smartphones: Hier klicken.

Das E-Auto kommt – schneller als gedacht!

Es ist seltsam. Wenn meine Freunde und Bekannten übers E-Auto diskutieren, dann steht am Schluss meist folgende These als Sieger im Raum: Das dauert alles noch – und zwar viiiiiel länger, als die meisten glauben. Ich bin dann Spielverderber und zähle an den Fingern runter:

Erstens: China hat gerade eine Elektroauto-Quote ab 2019 beschlossen.

Zweitens: Auch die Europäische Union hat eine E-Auto-Quote intensiv diskutiert (15 Prozent der Neuzulassungen ab dem Jahr 2030). Die Quote ist zwar seit neuestem vom Tisch, kann aber jederzeit wieder aufs Tapet kommen. Wer wettet dagegen? Ich nicht.

Drittens: Die CO2-Limits für die Autohersteller werden immer drastischer. 95 Gramm je Kilometer müssen bis 2021 erreicht sein. Hinter den EU-Türen sind Forderungen zu hören, die CO2-Werte von 2021 bis 2030 noch mal um ein Drittel nach unten zu schrauben. Das geht nur mit einer enorm hohen Zahl von Elektromobilen; alles andere ist lediglich Ingenieurs-Poesie.

Viertens: Ein klarer E-Auto-Beschleuniger sind Fahrverbote, wie sie jetzt in deutschen Großstädten drohen, in internationalen Großstädten zum Teil schon gelten und immer mehr forciert werden. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo zum Beispiel will ab 2030 nur noch Elektroautos auf den Straßen haben und nach den Olympischen Sommerspielen 2024 keine Dieselmodelle mehr zulassen. Übrigens: Schon heute haben mehr als 60 Prozent der Pariser überhaupt kein Auto, das macht’s den Politikern natürlich leichter.

Fünftens: Die deutschen Autokonzerne dürfen nach einer erschreckend langen Phase des Verpennens inzwischen als wachgerüttelt gelten. BMW will 2017 erstmals 100 000 E-Autos und Hybride verkaufen und prüft angeblich eine E-Auto-Partnerschaft mit Great Wall in China. Daimler-Entwicklungschef Ola Källenius plant mehr als zehn rein elektrische Modelle bis 2022. VW-Konzernboss Matthias Müller geht davon aus, dass sich die Elektromobilität schon in wenigen Jahren durchsetzen wird.

Sechstens: Die EU fordert von den Autofirmen eine Batterie-Allianz samt Giga-Fabriken. Und BMW, Daimler, Ford und Porsche haben gerade die European High Power Charging Beteiligungsgesellschaft ins Münchner Handelsregister eintragen lassen. Deren Ziel: 400 Schnellladesäulen entlang der Autobahnen.

Ach ja, kleiner Tipp, bis es so weit ist: Fahren Sie Erdgasautos! Sie lohnen sich schon ab 10.000 Kilometern pro Jahr und sind sauber unterwegs. Wir haben die wichtigsten Modelle ausprobiert!

Was ist Ihre Meinung zur E-Mobilität?

Schreiben Sie mir: ralex@motorpresse.de

Inhalt auto motor und sport 23/2017

Neuheiten & Fahrberichte

Mercedes: Die große Modelloffensive reicht von der nächsten A-Klasse mit sieben Ablegern bis zur erneuerten Offroad-Familie mit GLE, GLS und G-Klasse

Tests & Fahrberichte

BMW X3: Die dritte Generation des Mittelklasse-SUV im ersten Fahrbericht

VW T-Roc: Neues Einstiegsmodell der SUV-Familie von VW im Fahrbericht

Audi RS 5, BMW M4 Competition, Mercedes-AMG C 63 Coupé: Mindestens 450 PS starke Sportcoupés mit unterschiedlicher Technik im Vergleichstest

Seat Arona: Kleiner SUV aus Spanien im Fahrbericht

Jeep Compass: Kompakter SUV mit Dieselmotor im Test

Hyundai Kona: Kleiner Korea-SUV im Fahrbericht

Ford Fiesta, Kia Rio, Opel Corsa, VW Polo: Moderne Kleinwagen mit rund 100 PS starken Turbobenzinern im Vergleichstest

Peugeot 308 SW: Kompakter Kombi mit Dieselmotor im Dauertest. Abschlussbericht

Service

Straßenverkehr: Die zehn dringendsten Aufgaben für den neuen Bundesverkehrsminister

Zubehör und Tuning: Neues für Autofans

Veranstaltungen: Attraktive Leserreisen

Kaufberatung: Der ideale Volvo XC60 für Sie

Erdgas-Autos: Vier CNG-Modelle von Audi, Mercedes, Opel und VW im Praxis- und Kostencheck

Reportage

Lexus: Im Sports Yacht Concept arbeiten gleich zwei Exemplare des V8-Motors aus dem Coupé RC F

Mexiko: Mit einem Monster-Buggy auf den staubigen Pisten der Baja-1000-Tour

Gebrauchtwagen

Skoda Yeti: Kaufberatung

Audi A5: Kaufberatung

Leseraktionen

Fiat 500: Mit der Kleinwagen-Familie rund um Frankfurt

Super Racer: Wir suchen echte Rennfahrer-Talente

Technik

Erdgas Fakten zum Thema Gastanken

Reifenwissen Was ist neu beim Schneeflocken-Symbol?

Sport

Formel 1: Grand Prix der USA

Tourenwagen: DTM-Bilanz 2017 und die Zukunftsfähigkeit der Rennserie

Rubriken

Wer fährt was? Ba-Wü-Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Alexander Bloch erklärt Technik: Auto einfahren

Alle Autos im neuen Heft von auto motor und sport 23/2017

Audi A5

Audi A5 Sportback g-tron

Audi RS 5 Coupé

Audi A7 Sportback

BMW M4 Competition

BMW X2

BMW X3

Fiat 500

Ford Fiesta

Hyundai Kona

Jeep Compass

Kia Rio

Lexus RC F

Mercedes A-Klasse

Mercedes B 200 c

Mercedes GLE

Mercedes G-Klasse

Mercedes-AMG C 63 Coupé

Opel Corsa

Opel Zafira CNG

Peugeot 308 SW

Seat Arona

Skoda Yeti

Volvo XC60

VW Polo

VW Golf TGI

VW T-Roc

Unser neues Heft können Sie hier online bestellen.