Nur noch kurz die Welt retten...

Selbst Arnold war da. In seinem Job als Filmstar ja durchaus erfahren in der Rettung der Welt, hat Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger auf dem Weltklimagipfel in Bonn dazu aufgerufen, das Pariser Klimaabkommen umzusetzen. Dass US-Präsident Donald Trump – so einfältig wie überheblich – den Klimapakt aufgekündigt hat, werde weniger Folgen haben als befürchtet: „Wenn ich den Neinsagern und Zweiflern irgendwelche Aufmerksamkeit geschenkt hätte, würde ich heute noch in den österreichischen Alpen sitzen und jodeln.“

Ich habe oft den Eindruck, dass Neinsager und Zweifler tatsächlich viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen; vor allem in Diskussionen rund ums Auto und die Mobilität der Zukunft. Was für ein Geschrei um das generelle Verbot von Diesel und Benziner zum Beispiel. Und dann, oh Wunder, zeigen sich die Grünen in den Jamaika-Verhandlungen doch einsichtig und verzichten auf die Festschreibung eines fixen Datums für den großen Verzicht. Oder man denke an das Gezeter, nachdem die EU jetzt ihre künftigen CO2-Grenzwerte vorgestellt hat: „Alles zu lax.“ – „Da hat die Autolobby den Griffel geführt.“ Und so weiter.

In Wahrheit ist es für die Konzerne alles andere als einfach, den CO2-Flottenausstoß von Neuwagen bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Die Ausgangsbasis für die Reduktion sind die 95 Gramm CO2, die sämtliche Fahrzeuge eines Herstellers bis zum Jahr 2021 im Schnitt pro Kilometer ausstoßen dürfen. Das entspricht einem Verbrauch von 3,6 Litern Diesel beziehungsweise 4,1 Litern Benzin auf 100 Kilometer. Hiervon nochmals 30 Prozent weniger – da wird es für konventionelle Verbrenner eng.

Damit wird die Zeit der Elektromobilität endgültig anbrechen. Obwohl bei der Stromerzeugung viel CO2 anfällt, gehen reine Batteriefahrzeuge mit null Gramm in die Rechnung ein. Ein verkauftes E-Mobil kann damit den Ausstoß mehrerer Verbrennermodelle im Schnitt deutlich nach unten ziehen. Aber auch Plug-in-Hybride kommen in der – durchaus diskussionswürdigen – Flottenberechnung der EU gut weg. Bei einem 252 PS starken BMW 530e beträgt der offizielle CO2-Ausstoß erstaunliche 44 g/km, bei einem Golf GTE mit 204 PS sind es 35 Gramm.

Ein reines Entweder-oder ist aber nicht die nahe Zukunft. Mercedes beispielsweise bringt einen Brennstoffzellen-GLC als Plug-in, Audi profiliert sich bei der Herstellung synthetischer Kraftstoffe, was belegt: Unsere Mobilität wird generell ein Mix vieler Ideen sein. Wie interessant diese sind, zeigen wir Ihnen ab diesem Heft in unserer sechsteiligen Serie „Mobilität der Zukunft“.

Was ist Ihre Meinung?

Schreiben Sie mir: ralex@motorpresse.de

Inhalt auto motor und sport 25/2017

Neuheiten & Fahrberichte

2018: Im kommenden Jahr erwarten uns über 150 neue Automodelle, und der SUV-Boom nimmt kein Ende

Tests & Fahrberichte

Jaguar E-Pace: Der neue kompakte SUV im Fahrbericht

Lamborghini Urus: Im Prototyp des Italo-SUV. Fahrbericht

Mercedes X-Klasse: Mercedes mischt jetzt auch bei den Pickups mit. Der fünfsitzige Allradler im Fahrbericht

Audi Q2, Kia Stonic, Seat Arona: In der Klasse der kleinen SUV gibt es zwei Neue. Vergleich der Dreizylinder-Benziner

Lexus LC 500: Sportcoupé mit V8-Saugmotor im Test

Mercedes-AMG GLC 63: SUV mit 510 PS im Fahrbericht

BMW 440i Gran Coupé, Kia Stinger: Zwei sportliche Limousinen mit mehr als 300 PS im Vergleichstest

Rolls-Royce Phantom: Mit der Kurzversion der 571 PS starken Luxuslimousine in den Schweizer Alpen. Impression

Porsche Panamera Sport Turismo Turbo: Der Sportkombi mit Vierliter-V8-Biturbo im Test

BMW 125i, Mercedes A 250, Volvo V40 T5, VW Golf GTI: Sportliche Kompakte mit mehr als 200 PS im Vergleichstest

Technik

Reifenwissen: Wie funktioniert die Reifenhaftung?

EXTRA: Mobilität der Zukunft

Bestandsaufnahme: Aktuelle Infos zur neuen Mobilität

Interview: ZF-Chef Stefan Sommer

Online-Neuwagenvertrieb: Über die Chancen und Hürden sowie neue Anbieter beim digitalen Autohandel

Service

Glühlampentest:Im Lichtkanal zeigen 21 H4- und H7-Nachrüstlampen ihre Qualitäten

Familienautos: Vier Modelle mit bis zu sieben Sitzen von BMW, Ford, Kia und VW im Vergleich. Plus große Marktübersicht

Reportage

Garagenfund: Ein Mercedes 190 E wartet seit 15 Jahren auf einen Entdecker

Gebrauchtwagen

Mercedes C-Klasse: Kaufberatung

Renault Kangoo: Kaufberatung

Sport

Formel 1: Grand Prix von Brasilien

Formel 1: Die Zukunftsaussichten für die Rennserie

Rubriken

Wer fährt was? Hotelier Dominic Müller

Alexander Bloch erklärt Technik: Typische Fahrfehler

Essay: Pirelli-Kalender

Marktbericht: Oktober 2017

Alle Autos im neuen Heft von auto motor und sport 25/2017

Aston Martin Vantage

Audi A1 Sportback

Audi Q2

BMW 125i

BMW 440i Gran Coupé

BMW 2er Tourer

Ford Grand C-Max

Honda ZSX

Infiniti QX80

Jaguar E-Pace

Kia Carens

Kia Stinger

Kia Stonic

Lamborghini Urus

Lexus LC 500

Mercedes A 250

Mercedes C-Klasse

Mercedes X-Klasse

Mercedes-AMG GLC 63

Opel Combo Life

Porsche Panamera Sport Turismo

Renault Kangoo

Rolls-Royce Phantom

Seat Arona

Volvo V40 T5

Volvo Polestar

VW Golf GTI

VW T-Cross

VW Touran

